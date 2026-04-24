Δελφοί, 23 Απριλίου 2026 – Στον προωθούμενο και απαραίτητο μετασχηματισμό των συστημάτων Υγείας με την εστίαση στην πρόληψη, πέραν της θεραπείας, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη σχετική συζήτηση στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι καταγράφεται σημαντική στροφή στην Ελλάδα, με την ενίσχυση της προσπάθειας ώστε ο ασθενής να επισκέπτεται τον γιατρό, επισημαίνοντας πως πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πρόσθεσε, δε, ότι σε 200.000 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί εγκαίρως ευρήματα, τονίζοντας πως πρόκειται για οικογένειες που διαφορετικά θα ενημερώνονταν πολύ αργότερα για κάποιο νόσημα, με δυσμενέστερες συνέπειες, ενώ υπογράμμισε πως μόνο το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τα καρδιαγγειακά έχει αποτρέψει 60.000 εγκεφαλικά επεισόδια και εμφράγματα στη χώρα, καταλήγοντας ότι η πρόληψη δεν αποφέρει απλώς οφέλη για το μέλλον, αλλά σώζει ζωές εδώ και τώρα.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Προϊστάμενος του Τμήματος Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Γεράσιμος Σιάσος, επισήμανε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα πρόληψης που έχει αναπτυχθεί ποτέ στη χώρα, με την καθοριστική συμμετοχή του ιδρύματος ως επικεφαλής.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου του ΟΟΣΑ στην Κρήτη, κ. Άρης Αλεξόπουλος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «γεννάμε λιγότερο και ζούμε περισσότερο, γεγονός που οδηγεί την κοινωνία σε μια κοινωνία μεσηλίκων, επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα ο πληθυσμός είναι υπεργερασμένος». Συμπλήρωσε, δε, ότι το κόστος της Υγείας στα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής αντιστοιχεί σχεδόν στα 2/3 των συνολικών δαπανών για την Υγεία, προειδοποιώντας πως « αν δεν κάνουμε τίποτα, το 2050 το ΑΕΠ της χώρας θα είναι 25% κάτω. Να βελτιώσουμε την Υγεία με την πρόληψη, που είναι φθηνότερη από την θεραπεία».

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας και Κύπρου, κυρία Έλενα Χουλιάρα, δήλωσε «Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για στοχευμένα εθνικά προγράμματα πρόληψης. Πέρα από τα οφέλη της έγκαιρης διάγνωσης, καλλιεργείται μια πραγματική κουλτούρα πρόληψης στους συμπολίτες μας. Στην AstraZeneca πιστεύουμε βαθιά στην οριστική μετάβαση από ένα σύστημα “διαχείρισης της ασθένειας” σε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο σύστημα “διασφάλισης της υγείας”. Αναγνωρίζουμε την πρόληψη ως μία ζωτική, εμπροσθοβαρή επένδυση που συμβάλλει στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, στην εξοικονόμηση πόρων στην υγεία και στη μείωση του σημαντικού χρηματοδοτικού κενού. Η ορθή επανεπένδυση των πόρων στην καινοτομία, συμβάλει στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας και στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις θεραπείες που σώζουν ζωές».

Ο επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Υγείας του LSE, κ. Ηλίας Κυριόπουλος, υπογράμμισε ότι το ελληνικό σύστημα Υγείας υστερεί έναντι άλλων χωρών, επισημαίνοντας τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ, ενώ ανέφερε πως στο πεδίο του φαρμάκου καταβάλλονται προσπάθειες όσον αφορά την αξιολόγηση. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ο μετασχηματισμός του συστήματος Υγείας αποτελεί κυρίως ζήτημα στρατηγικής, τονίζοντας πως πριν από την κατασκευή ή την ανακαίνιση ενός νοσοκομείου είναι σημαντικό να έχει καθοριστεί τι είδους νοσοκομεία χρειάζονται για τα επόμενα δέκα έως είκοσι χρόνια.