Στα οφέλη που η φαρμακευτική καινοτομία μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και στην ανάγκη έμπρακτης αναγνώρισης της, αναφέρθηκε η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας για την Ελλάδα & την Κύπρο κα Έλενα Χουλιάρα κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους υγείας.

«Η επένδυση στη φαρμακευτική καινοτομία είναι, και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν, στρατηγική επένδυση στον ασθενή, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή» ανέφερε. Επιπλέον, μίλησε για τη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας PHSSR της AstraZeneca σε συνεργασία με το London School of Economics και το World Economic Forum, «Acting Early on NCDs». Η κα. Χουλιάρα ανέδειξε το ισχυρό αποτύπωμα της εταιρείας παγκοσμίως & στην Ελλάδα, ενώ επεσήμανε την ανάγκη στήριξης των πολιτικών που προσελκύουν & ενισχύουν την καινοτομία προς όφελος των ασθενών αλλά και της βιωσιμότητας του ίδιου του κλάδου. Ειδικότερα, τόνισε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επένδυση στην καινοτομία και τα νέα φάρμακα έως το 2030

«Επενδύουμε στην επιστήμη και αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το 70% των νέων δραστικών ουσιών που αναπτύσσουμε προέρχεται από την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών. Προβλέπουμε ότι το 90% των νέων μας φαρμάκων θα είναι θεραπείες ακριβείας, με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενειών. Μέχρι το 2030, δεσμευόμαστε να διαθέσουμε 20 νέα φάρμακα. Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2025-27 αναμένουμε να λάβουμε έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για 10 νέα φάρμακα και 53 ενδείξεις, τα οποία δύνανται να είναι εμπορικά διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.

Η ψηφιακή τεχνολογία πυρήνας της λειτουργίας μας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην AstraZeneca αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε σε όλες τις δραστηριότητές μας, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, ώστε τα νέα φάρμακα να μπορούν να φτάσουν στους ασθενείς πιο γρήγορα. Και η νέα μας προσέγγιση μας βοηθά να πρωτοπορήσουμε με νέες προσεγγίσεις, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς σε όλα τα στάδια της περίθαλψης.

Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι πλέον μόνο ένα εργαλείο, αλλά αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας μας. Η επένδυσή μας στην καινοτομία και στην τεχνολογία επιφέρει πολλαπλά οφέλη:

• Επιταχύνει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων θεραπειών.

• Βοηθά στην κατανόηση των ασθενειών σε βάθος.

• Παρέχει ακριβέστερη πρόβλεψη της επιτυχίας των κλινικών δοκιμών.

• Αναβαθμίζει την εμπειρία των ασθενών, καλύπτοντας όλα τα στάδια από την έρευνα έως τη θεραπεία και την αποκατάσταση.

• Βελτιώνει τη διαδικασία παραγωγής, διανομής και πρόσβασης των φαρμάκων.

• Η τεχνολογία έχει πλέον αναδειχθεί σε σύμμαχο στην αποστολή μας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας.

Η παρουσία της AstraZeneca στην Ελλάδα και η στήριξη στο σύστημα Υγείας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η παρουσία μας στη χώρα είναι δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη. Με κύκλο εργασιών 312 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 και περισσότερους από 250 εργαζόμενους, εκ των οποίων το 90% είναι υψηλής εξειδίκευσης, στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικονομία και το σύστημα Υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο κλινικών ερευνών για την AstraZeneca, συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών. Από το 2020 έως σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει 55 κλινικές μελέτες και 7 προγράμματα πρώιμης πρόσβασης που προσφέρουν νέες ελπίδες στους ασθενείς. Εκτός από τη σημασία αυτών των προγραμμάτων για την υγεία, επιφέρουν, επίσης, μια ευρύτερη ώθηση στην τοπική καινοτομία και την ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Η καινοτομία ως επένδυση

Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για υγειονομική περίθαλψη, του αυξανόμενου φορτίου στα συστήματα υγείας και των ραγδαίων εξελίξεων που αναμένονται στη φαρμακευτική καινοτομία. Σε μία αγορά όπως η ελληνική, όπου οι πόροι είναι πεπερασμένοι και περιορισμένοι στον αριθμό, πρέπει οι πολιτικές υγείας να εξασφαλίζουν στην βέλτιστη χρήση τους. Και εκεί η καινοτομία αποτελεί μία βιώσιμη λύση. Η καινοτομία είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ιδιαίτερα αποδοτική επένδυση για την υγεία των ασθενών, τη δημόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονομία. Στην Ελληνική πραγματικότητα, συχνά επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο κόστος χωρίς να συνυπολογίζουμε τα οφέλη που μπορούμε να έχουμε. Αυτή η προσέγγιση απειλεί έναν από τους βασικούς μας στόχους: τη διατήρηση της βιωσιμότητας του κλάδου και τη συνεχή και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονα, σωτήρια φάρμακα.

Η φαρμακευτική καινοτομία δημιουργεί σωτήριες θεραπείες και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι απαραίτητη η συστηματική χρηματοδότησή της. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε την υγεία ως ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, όπως κάνουμε, για παράδειγμα, με την ενέργεια.

Σήμερα, παρά τις παρεμβάσεις, οι επιστροφές που η Φαρμακευτική Βιομηχανία καλείται να καταβάλει στο κράτος παραμένουν σε μη βιώσιμο επίπεδο. Συγκρίσεις με ευρωπαϊκούς μέσους όρους μας δείχνουν πως το χρηματοδοτικό κενό στην Ελληνική φαρμακευτική αγορά έχει υπερβεί το 1 δισ. ευρώ. Και αυτή δεν είναι η μόνη στρέβλωση. Ο κατακερματισμός του προϋπολογισμού φαρμακευτικής δαπάνης σε διαφορετικά κανάλια, οι σημαντικές διαφορές στην επιβάρυνση των επιστροφών ανά κανάλι αλλά και η αξιολόγηση των καινοτόμων φαρμάκων που περιορίζεται συχνά στην τιμή τους, αγνοώντας τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν στους ασθενείς και τις εξοικονομήσεις που μπορούν να επιφέρουν, είναι κάποιες επιπλέον ενδεικτικές στρεβλώσεις.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου που να αναγνωρίζει την πραγματική αξία των καινοτόμων φαρμάκων, επιτρέποντας στις εταιρείες να συνεχίσουν να επενδύουν στη χώρα. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο που:

-Εξασφαλίζει πρόσβαση και χρηματοδότηση για την καινοτομία.

-Ενθαρρύνει νέες επενδύσεις στην έρευνα.

-Αναγνωρίζει τη φαρμακευτική καινοτομία ως επένδυση για τη δημόσια υγεία και την οικονομία, και όχι απλώς ως κόστος.

Η πρωτοβουλία του PHSSR περνά στην επόμενη φάση της, στηρίζοντας την πρόληψη

Ως ηγέτης στη φαρμακοβιομηχανία της καινοτομίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το PHSSR (Partnership for Health System Sustainability and Resilience), το οποίο εισέρχεται πλέον στη δεύτερη φάση του. Αυτή η φάση, ως συνέχεια της 1ης, εστιάζει στην αποτελεσματική διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων (NCDs), που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ή και να σώσει ζωές, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη χρήση υγειονομικών πόρων ενισχύοντας την πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση.

Η πρωτοβουλία Partnership for Health System Sustainability and Resilience ήταν μια απάντηση στην κρίση που ανέδειξε η πανδημία COVID-19. Σε συνεργασία με το London School of Economics και το World Economic Forum, ιδρύσαμε το PHSSR για να αναζητήσουμε πρακτικές λύσεις για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα Υγείας. Στην AstraZeneca θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να συμβάλλουμε στην πράξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες στις οποίες προχώρησε η πρωτοβουλία αυτή – σήμερα έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 30 – με επικεφαλής της μελέτης, τον καθηγητή κ. Κώστα Αθανασάκη και την ομάδα του. Κατέληξαν σε 23 κρίσιμες διαπιστώσεις και συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος Υγείας μας.

Πλέον η πρωτοβουλία του PHSSR περνά στην επόμενη φάση της. Η ΑstraZeneca συνεχίζοντας τη συνεργασία με το LSE και το World Economic Forum προχωρά ακόμη ένα βήμα μπροστά. Και το κάνει αρχικά σε 8 χώρες -μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία- αλλά και η Ελλάδα. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια πρωτοβουλία της ΑstraZeneca.

Η 2η φάση στην Ελλάδα προχωρά και πάλι σε συνεργασία με την ομάδα του κ. Αθανασάκη και η σχετική πρωτοβουλία ξεκίνησε και επισήμως χθες, με την πρώτη συνάντηση των 25 ειδικών που συμμετέχουν στην έρευνα. Με τη βοήθεια τους, θα αναλύσουμε τις υπάρχουσες στρατηγικές πρόληψης στην Ελλάδα, θα αναγνωρίσουμε προτερήματα & αδυναμίες και θα προτείνουμε σαφείς, τεκμηριωμένες & εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την εξοικονόμηση κρίσιμων υγειονομικών πόρων.

Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος

Στην AstraZeneca, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αξία πέρα από τον αντίκτυπο των φαρμάκων μας, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε οτιδήποτε κάνουμε – από το εργαστήριο μέχρι τον ασθενή. Έχουμε δεσμευθεί για μηδενικές εκπομπές άνθρακα παγκοσμίως μέσω της πρωτοβουλίας “Ambition Zero Carbon” έως το 2030. Επενδύουμε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φαρμάκων μας, διασφαλίζοντας ότι είναι όσο το δυνατόν πιο οικολογικά, ενώ παράλληλα διατηρούν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Θέλουμε τα φάρμακα μας όχι μόνο θεραπεύουν αλλά και να σέβονται τον πλανήτη.

Παράλληλα, στηρίζουμε την πρωτοβουλία AZ Forest, με σκοπό τη φύτευση και φροντίδα 200 εκατομμυρίων δέντρων μέχρι το 2030. Στην Ελλάδα, ενσωματώνουμε τη φιλοσοφία αυτών των πρωτοβουλιών μέσω του προγράμματος “Προστατεύουμε το Περιβάλλον με… Πράξεις”. Αυτό το πρόγραμμα, που διανύει την έβδομη συνεχόμενη χρονιά, έχει ήδη αποσπάσει πολλά βραβεία από ανεξάρτητους φορείς. Έχουμε δεσμευτεί μέχρι το 2030 να έχουμε φυτεύσει 30.000 δέντρα. Ήδη το 2024 πραγματοποιήσαμε 8.000 δενδροφυτεύσεις.

Επίσης, στην Ελλάδα, το Σεπτέμβριο του 2024 πετύχαμε την ολική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αντικαθιστώντας όλο τον εταιρικό μας στόλο -και τα 230 οχήματα- με ηλεκτρικά τελευταίας τεχνολογίας».