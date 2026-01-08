Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» για τα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων χειρουργικών κλινών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Χρήστος Φασιανός.

Το αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει την ανακαίνιση πέντε (5) μηχανοστασίων κλιματισμού, την ανακαίνιση του Κεντρικού Λεβητοστασίου και την ανακαίνιση εννέα (9) χειρουργικών αιθουσών του 2ου και 3ου ορόφου, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF.

Από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων ασφαλείας, θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση επτά (7) πλήρως ανακαινισμένες και υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες εντός του ΓΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μαζί με τη μία (1) ομοίως ανακαινισμένη χειρουργική αίθουσα εκτάκτων περιστατικών του α’ ορόφου του Νοσοκομείου και τρεις (3) στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», δηλαδή συνολικά (11) χειρουργικές αίθουσες που θα εξυπηρετούν το νοσοκομείο αντί των πέντε (5) χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούσαν μέχρι την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Καλή χρονιά με υγεία. Σήμερα είναι μία ημέρα μεγάλης επιτυχίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής των νέων χειρουργικών κλινών του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο εγχείρημα. Όμως, χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων και στην απόλυτη πίστη των Διοικήσεων, αυτό έγινε. Και όταν η δική μου θητεία θα έχει λήξει, αυτά τα χειρουργεία εδώ θα σώζουν κόσμο. Γιατί τα χειρουργεία δεν φτιάχτηκαν για ένα χρόνο, φτιάχτηκαν για να δώσουν ζωή στον «Άγιο Σάββα» για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Με τις υποδομές που παραδίδουμε σήμερα δεν λήγει η υποχρέωσή μας προς τον «Άγιο Σάββα» και το ΕΣΥ. Ακούω συχνά την κριτική, «τα ντουβάρια θα σώσουν τους ανθρώπους;» Προφανώς και όχι. Όμως και τα «ντουβάρια», το λέω έτσι λαϊκά, χρειάζονται γιατί αν είναι βρόμικα, κατεστραμμένα και γεμάτα μικρόβια τότε ναι, μπορεί να παίξουν ρόλο στο αν θα σωθούν ζωές ανθρώπων. Δώσαμε στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της Ελλάδας την ευκαιρία, για τις επόμενες δεκαετίες, να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους Έλληνες ασθενείς και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Τα νέα υπερσύγχρονα χειρουργεία του νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», που εγκαινιάσαμε σήμερα, αντικατοπτρίζουν το όραμα και τον σχεδιασμό που έχει αυτή η κυβέρνηση για τη δημόσια Υγεία. Με τον ογκολογικό ασθενή στο επίκεντρο, με νέες σύγχρονες υποδομές, με ποιοτικότερες υπηρεσίες και με λιγότερες αναμονές. Πρόκειται για μια ακόμα εμβληματική επένδυση στη δημόσια Υγεία, που ενισχύει στην πράξη την ποιότητα των υπηρεσιών και τις συνθήκες στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και μεθοδικότητα την οικοδόμηση του νέου ΕΣΥ. Γιατί το ΕΣΥ και η ζωή μας αλλάζουν μόνο με έργα»».