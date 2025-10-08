Επισήμως σηματοδοτήθηκε η νέα εποχή του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη με μια μεγάλη εκδήλωση εγκαινίων.

Στο νέο κτίριο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 127 στην Καλαμαριά, η μεγαλύτερη ιδιωτική Οφθαλμολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) των Βαλκανίων γιόρτασε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μαζί με την πόλη της Θεσσαλονίκης την επίτευξη μιας επένδυσης και ενός έργου «ορόσημο» που ξεπέρασε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους προσκεκλημένων, αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύοντας το νέο καινοτόμο κτίριο των 4.000 τ.μ., ως σημείο αναφοράς για την οφθαλμική υγεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περισσότερα από 600 άτομα, εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, της αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της υγείας, τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή των εγκαινίων, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σημασία της επένδυσης για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για την ιατρική κοινότητα.

Οι παρευρισκόμενοι και καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα πέντε επίπεδα των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Ophthalmica, να γνωρίσουν από κοντά όλα τα πλεονεκτήματα που ενσωματώνει το νέο κτίριο και να βιώσουν την αληθινά ξεχωριστή εμπειρία που προσφέρει στους ασθενείς και στους συνεργάτες του οργανισμού.

Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του νέου κτιρίου υπήρξε αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας με κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες, μελετητές, interior και graphic designers, καθώς και lighting experts.

Με κεντρική φιλοσοφία τη δημιουργία ενός εργονομικού περιβάλλοντος «ήσυχης δύναμης» και μίας ήπιας υπόλευκης ατμόσφαιρας, η αισθητική του χώρου ενσωματώνει όχι μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, διακριτικό και παράλληλα εντυπωσιακό φωτισμό, αλλά και ξεχωριστά εικαστικά στοιχεία, προσφέροντας σε ασθενείς και συνοδούς μία οπτική αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας.

Το νέο Ινστιτούτο Ophthalmica είναι βασισμένο σε βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεγχόμενης ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας με πράσινο «eco green» αποτύπωμα και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα BMS – KNX (smart building) για έξυπνη κτιριακή διαχείριση και απρόσκοπτη λειτουργία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγιναν σύντομες ομιλίες και χαιρετισμοί:

Η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη συμμετέχοντας στους επίσημους χαιρετισμούς της εκδήλωσης ανέφερε: «Ο ιατρικός τουρισμός βρίσκει στην Ελλάδα εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Η σημαντική αυτή επένδυση αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα και ενισχύει τη φήμη της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου ιατρικής φροντίδας και καινοτομίας».

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Τέως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, δήλωσε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκομαι στην επίσημη τελετή των εγκαινίων του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Ophthalmica. Το ιατρικό επάγγελμα αποτελεί το θεμέλιο και τον συνδετικό κρίκο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, βασισμένο στην αρχή ότι καμία κοινωνία δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Η ιατρική ομάδα του Ophthalmica έχει αποδείξει έμπρακτα ότι, πέρα από την επιστημονική τους αρτιότητα, ενσαρκώνουν αυτές ακριβώς τις αξίες – ότι οι υπηρεσίες υγείας ανήκουν σε όλους, όχι σε λίγους. Παράλληλα, πιστεύω βαθιά στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της προσέλκυσης επενδύσεων. Μέσω αυτής της επένδυσης το Ινστιτούτο Ophthalmica αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν πρότυπο εξωστρέφειας και ανάπτυξης με ισχυρή ευρωπαϊκή προοπτική».

Ο κ. Σόλων Αστεριάδης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Μέλος ΔΣ Ινστιτούτου Ophthalmica ανέφερε κατά την ομιλία του στην έναρξη των εγκαινίων: «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη. Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου σηματοδοτούν την κορύφωση μιας 12ετούς διαδρομής, συνεργασίας, καινοτομίας και προσήλωσης στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον ασθενή και τον άνθρωπο.

Με την υποστήριξη του διεθνούς Ομίλου Sanoptis ενισχύουμε το όραμα και τις δυνατότητες μας να προσφέρουμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αντίστοιχες των κορυφαίων ευρωπαϊκών κέντρων».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Μονάδας, προσφέροντας στους καλεσμένους μια πρώτη γεύση της νέας εποχής και του οράματος του Ινστιτούτου.

Μετά από 12 έτη επιτυχημένης πορείας, το νέο Ινστιτούτο Ophthalmica μπαίνει στον χάρτη των πιο ολοκληρωμένων οφθαλμολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οφθαλμικής υγείας σε ένα μοναδικό περιβάλλον ασφάλειας, τεχνολογικής υπεροχής και επιστημονικής αρτιότητας.