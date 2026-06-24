Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, επίσκεψη στην Πάτρα, όπου είχε σειρά συναντήσεων και επισκέψεων σε φορείς και δομές υγείας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης έργων, δωρεών και παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΣΥ.

Αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγκαινίασε το νέο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ. Στην ομιλία του ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ να εγκαινιάσουμε μια πολύ σπουδαία μονάδα για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση, δεν είναι απλώς ένα ακόμα εργοστάσιο. Είναι κάτι πιο μεγάλο από αυτό, είναι το επόμενο βήμα, όπως εγώ τουλάχιστον, ελπίζω ότι θα εξελιχθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ο ανταγωνισμός στο στίβο της καινοτομίας εδώ από την Πάτρα και από την Ελλάδα επί ίσοις όροις με τις μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού και διεθνώς. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει αυτή η επένδυση και αυτό το κέντρο επικοινωνίας από οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο της Ευρώπης. Και είναι νομίζω σημείο μεγάλης υπερηφάνειας για την Πάτρα ότι είναι εδώ αυτό το εργοστάσιο και μεγάλη στιγμή υπερηφάνειας για όλους εμάς τους Έλληνες. Και αν θέλετε και ένας δίκαιος φόρος τιμής στους αειμνήστους Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο ότι η επόμενη γενιά της διοίκησης ΒΙΑΝΕΞ μπορεί όχι μόνο να συντηρεί αλλά και να ανοίγει νέους δρόμους και να προχωρά με μεγάλη ταχύτητα μπροστά αυτή τη σπουδαία εταιρεία. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη νέα αυτή μεγάλη μονάδα σας».

Στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσκεψη σε τρία νοσοκομεία της Πάτρας και ένα Κέντρο Υγείας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και βουλευτή Αχαΐας Ιάσονα Φωτήλα και την βουλευτή Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε πρώτα το Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου τον υποδέχτηκε η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου. Έως τις 30 Ιουλίου, ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης των χειρουργικών αιθουσών, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου. Ο κ. Γεωργιάδης επιθεώρησε τα έργα, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και έκανε την εξής δήλωση: «Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, είχε επισκεφθεί το Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας η τότε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα. Τότε γίνονταν φασαρίες στο νομό Αχαΐας και ο κόσμος πίστευε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να κλείσουμε το νοσοκομείο. Τέσσερα χρόνια μετά, είμαι εδώ για να επιθεωρήσω τα έργα τα οποία παραδίδονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες και που αλλάζουν παντελώς το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει καμία δαπάνη και καμία πολιτική απόφαση που δεν θα λάβουμε για να κρατηθεί όρθιο και να προοδεύσει ακόμα περισσότερο το Καραμανδάνειο νοσοκομείο, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Και το πρόβλημα με τους ακτινολόγους θα το λύσουμε σχεδόν άμεσα, με όλα τα εργαλεία που έχουμε ήδη θέσει σε χρήση».

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιάννης Μπάκαβος. Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών προχωρούν οι εργασίες για το νέο φαρμακείο και την αποθήκη υλικού με το έργο να ολοκληρώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου. Στο τέλος της επίσκεψης, ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε την εξής δήλωση: «Είδαμε κατ΄ αρχάς το έργο του φαρμακείου, το οποίο προχωράει λίγο καθυστερημένα, αλλά θα παραδοθεί και θα λειτουργήσει εντός του έτους, κάτι που είναι μεγάλη αναβάθμιση για το νοσοκομείο. Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε και μία μακρά σύσκεψη για τον γραμμικό επιταχυντή, για να δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας και τους αριθμούς των νοσηλευόμενων ασθενών. Καίτοι έχουμε φέρει ένα πολύ καινούριο μηχάνημα και επιπλέον προσωπικό, όπως μας ζητήθηκε, ακόμα υπάρχει δυσκολία στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών που χρειάζεται η Πάτρα. Επιστρέφοντας στο Υπουργείο θα εξετάσουμε τι επιπλέον λύση μπορούμε να δώσουμε, αφού πρώτα σας ξεκαθαρίσω ότι όλα τα αιτήματα που μας είχαν τεθεί έχουν γίνει δεκτά και έχουν ήδη υλοποιηθεί».

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, όπου επιθεώρησε τα έργα για την εγκατάσταση του νέου σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου και του νέου μαστογράφου. Αφού ξεναγήθηκε στο ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε την εξής δήλωση: «Εγώ ξέρετε γυρνάω πολλά κέντρα υγείας στη χώρα. Αυτό είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχω δει σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά με άρτιο εξοπλισμό. Ολοκληρώνονται οι εργασίες σε δύο εβδομάδες και θα πάρουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις από τον Δημόκριτο. Έχουμε φέρει καινούρια μηχανήματα, ψηφιακό μαστογράφο και καινούριες οδοντιατρικές έδρες. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου και αναβαθμισμένου κέντρου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον κόσμο να βλέπει μεγάλη διαφορά. Θέλω για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω το προσωπικό και να πω στον κόσμο να εμπιστεύεται τα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια. Εδώ θα βρείτε ευκολότερα ραντεβού, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, γρηγορότερα αποτελέσματα εξετάσεων και αυτό θα βοηθήσει να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία που τα χρειαζόμαστε για πολύ βαριά περιστατικά».

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού στην Πάτρα ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ειδικότερα, έως την Παρασκευή θα δοθεί σε χρήση η Α’ φάση ανακαίνισης του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ενώ στη συνέχεια θα παραδοθεί και η Β’ φάση του έργου. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες επέκτασης του ΤΕΠ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», η οποία υλοποιείται με δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση. Στο τέλος της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση: «Δε θα κουραστώ να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, όπου όταν της ζήτησα να φτιάξουμε εδώ στο Ρίο, για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος, μία νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας οικολογικών ασθενών, είπε αμέσως ναι. Θέλω όμως να σας αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, της ζήτησα να αναβαθμίσουμε το ρομποτικό μηχάνημα που είχαμε αρχικά παραγγείλει, σε ένα πολύ καλύτερο αλλά και πολύ ακριβότερο. Είπε αμέσως ναι προκειμένου το κέντρο αυτό να έχει τα καλύτερα μηχανήματα και θα κάνουμε τα εγκαίνια, τον Φεβρουάριο του 2027. Στην προκήρυξή μας, που ολοκληρώνεται αύριο, έχουμε βάλει τρεις θέσεις ογκολόγων για να έρθουν εδώ στο Ρίο και να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα. Σκοπός μας είναι με αυτή την καταπληκτική μονάδα, πρώτον να ανακουφίσουμε όλους τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος που χρειάζονται να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους με αξιοπρέπεια και δεύτερον, να εξοικονομήσουμε χώρο στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου του Ρίου, για να προσθέσουμε κρεβάτια, ώστε να εξαφανίσουμε τα ράντζα και να μην ταλαιπωρείται κανένας. Με αυτά τα έργα, τα ΤΕΠ και τη μονάδα «Νίκος Κούρκουλος», το Νοσοκομείο του Ρίου παίρνει ζωή για άλλα 20 χρόνια και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πάτρα, ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.