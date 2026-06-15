Σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη γυναικεία υγεία, τη γονιμότητα και την ελπίδα για τη δημιουργία οικογένειας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Γυναικολογίας και Γονιμότητας Prolific -V.Kellaris & Partners του μαιευτήρα-γυναικολόγου αναπαραγωγής Βασίλη Κελλάρη, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής και ιατρικής κοινότητας, συνεργατών, φίλων και ανθρώπων που έχουν συνδέσει την προσωπική τους διαδρομή με το έργο του.

Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους σύγχρονους χώρους του Prolific, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και το όραμα του Κέντρου, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε μια βραδιά που συνδύασε την επιστημονική γνώση με ανθρώπινες ιστορίες και έντονο συμβολισμό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσέλευσης, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν welcome drinks, ενώ στον χώρο λειτουργούσε ενημερωτικό stand του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και της υπογεννητικότητας Be-Live, του οποίου ο Βασίλης Κελλάρης είναι Συνιδρυτής.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου, η οποία καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη σημασία της ίδρυσης ενός νέου κέντρου που φιλοδοξεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γυναικολογίας και αναπαραγωγικής ιατρικής με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ακολούθησε ο Αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων από εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο παρουσίασης του Prolific, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν η φιλοσοφία, η αποστολή και οι βασικές αξίες του Κέντρου. Ξεχωριστή θέση σε αυτό είχαν οι προσωπικές μαρτυρίες γυναικών που εμπιστεύθηκαν τις υπηρεσίες του, αποτυπώνοντας τη σημασία της επιστημονικής καθοδήγησης, της ψυχολογικής στήριξης και της επιμονής στην προσπάθεια δημιουργίας οικογένειας.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία στη σκηνή της κας Αντωνίας Πατσαούρα, μητέρας δύο παιδιών, η οποία μοιράστηκε τη δική της προσωπική εμπειρία, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και το ταξίδι της προς τη μητρότητα, αγγίζοντας βαθιά το κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής, της επιστήμης και της κοινωνίας. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευβοίας κ. Κατερίνα Καζάνη – Ιατρός και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live, ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και Βουλευτής ΝΔ Α΄ Αθηνών κ. Άγγελος Συρίγος, ο Καθηγητής Χειρουργικής και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος και ο Πρόεδρος του Σωματείου Be-Live κ. Φώτης Παπαθανασίου, ο οποίος ανέδειξε το έργο του Σωματείου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υπογονιμότητας και του δημογραφικού ζητήματος. Τέλος, η δημοσιογράφος κ. Σία Κοσιώνη τίμησε τη βραδιά με τις δικές της παρεμβάσεις.

Ο ιδρυτής του Prolific, κ. Βασίλης Κελλάρης, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του νέου Κέντρου και μοιράστηκε το όραμά του για έναν χώρο που θα συνδυάζει την επιστημονική αριστεία με την εξατομικευμένη φροντίδα, βασιζόμενο στη ολιστική φροντίδα της γυναίκας και της οικογένειας.

«Το Prolific γεννήθηκε από την πεποίθηση ότι κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι αξίζει να έχει δίπλα του μια ομάδα που θα το στηρίζει με επιστημονική γνώση αλλά και ανθρώπινη φροντίδα, πιστεύοντας ότι πίσω από κάθε ιατρικό περιστατικό υπάρχει μια μοναδική ανθρώπινη ιστορία. Θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής, προσφέροντας ασφάλεια, υποστήριξη και σεβασμό σε κάθε βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ζωντανή μουσική από το συγκρότημα Hermaphrodite’s Child, open bar και finger food, ενώ ακολούθησε party με DJ set που κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι αργά.

Τα εγκαίνια του Prolific σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας πορείας στον χώρο της γυναικολογίας και της γονιμότητας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, πρόληψης και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, βασισμένων στην επιστημονική γνώση, την καινοτομία και τον σεβασμό στις ανάγκες κάθε γυναίκας και κάθε οικογένειας.