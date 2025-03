Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη φιλοξενήθηκε την Τρίτη 18 Μαρτίου στο στούντιο της εκπομπής «Action ΤΩΡΑ», με τους Νίκο Υποφάντη και Ντόρα Κουτροκόη, στο Action 24, όπου συζήτησε για τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης, τις Κινητές Ομάδες Υγείας και τις αναβαθμίσεις στα Κέντρα Υγείας, καθώς και την τρέχουσα επικαιρότητα.

Για τις Κινητές Ομάδες Υγείας: «Έχουμε μία νέα υπηρεσία, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, 250 κλιμάκια του ΕΟΔΥ με 1.000 άτομα υγειονομικό προσωπικό να καλύπτουν όλη τη χώρα. Πήγαμε στα βόρεια χωριά του Έβρου, πήγαμε στο Ίλιον, ακολουθεί η Ψέριμος και σε λίγες εβδομάδες θα είναι διαθέσιμες σε όλη τη χώρα. Πάνε άμεσα οι ΚΟΜΥ στον πολίτη με γιατρό, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό, διενεργούν εξετάσεις και βγαίνουν τα αποτελέσματα επί τόπου και φροντίζουν τη διαχείριση του ανθρώπου από εκεί και μετά. Μέχρι τώρα οι ΚΟΜΥ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 κατ’ οίκον επισκέψεις. Πρέπει να σας πω ότι στον Έβρο σώσαμε και τρεις ζωές γιατί με τις εξετάσεις που έγιναν επί τόπου διαπιστώθηκε ότι ένας άνθρωπος ήταν στα πρόθυρα να πάθει εγκεφαλικό, ένας άλλος είχε πολύ σοβαρό αιφνίδιο, απειλητικό για τη ζωή καρδιολογικό πρόβλημα και μία γυναίκα με πολύ σοβαρό ορθοπεδικό πρόβλημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τα προγράμματα πρόληψης: «Έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα, το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”. Ήδη έχει σωθεί μια πόλη μεγαλύτερη από τη Λαμία. Έχουμε πάνω από 700.000 γυναίκες που έχουν κάνει την δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Έχουμε παραπάνω από 40.000 στην πραγματικότητα να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα τα συμπτώματα.

Για το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, θα μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο γιατί θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σαφές το εξής. Έχουμε δύο τύπους εξετάσεων για τις γυναίκες 21-29 ετών η εξέταση πρώτης γραμμής, το τεστ Παπανικολάου και για τις γυναίκες 30 έως 65 έχουμε το HPV DNA τεστ. Και πολλές φορές ακούω τις γυναίκες που λένε ότι το χρειάζομαι αυτό αφού κάνω τεστ ΠΑΠ; Το χρειαζόμαστε. Γιατί στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αφορά, σχετίζεται, οφείλεται στον ιό HPV. Έχουμε διαφορετικά τεστ πρώτης γραμμής ανά ηλικιακό γκρουπ. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα να κάνουν τον HPV DNA τεστ έλεγχο διότι έτσι εντοπίζουμε στελέχη του ιού που μπορεί να προκαλέσουν αργότερα προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις και να οδηγήσουν σε καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Και να πω κάτι σημαντικό: Μπορούμε να κάνουμε δωρεάν το εμβόλιο για το HPV με αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και να μειώσουμε περαιτέρω τις πιθανότητές μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι για το οποίο μου λένε και οι πολίτες όπου πάμε, ότι είναι πρωτόγνωρο. Είναι η πρώτη φορά που νιώθουν ότι πράγματι το κράτος έρχεται και νοιάζεται για εκείνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για το πρόγραμμα που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου έχουν γίνει πολλά χειρουργεία σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Οι περισσότεροι άντρες λένε ότι εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ να κάνω κολονοσκόπηση εάν δεν είχα θετικό self test. Δηλαδή είναι μια εξέταση η κολονοσκόπηση που αποτελεί ένα ταμπού, έχει μια δυσκολία, την αποφεύγουμε. Όταν όμως έχεις θετικό self test κινητοποιείσαι και την κάνεις και έτσι έχουν διαγνωστεί πάρα πολλοί άνθρωποι με καρκίνο του παχέος εντέρου, έχουν κάνει επεμβάσεις. Αξίζει να μιλήσετε με χειρουργούς να σας πουν την εμπειρία τους από αυτό που μας μεταφέρουν στο Υπουργείο Υγείας ότι εάν δεν είχατε βάλει το self test δεν θα πήγαιναν καν να κάνουν κολονοσκόπηση, θα τους είχαμε χάσει αυτούς τους ανθρώπους.

Προσφάτως ξεκίνησε και το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπου ξεκινάμε με μία απλή αιμοληψία, για να δουμε το λιπιδαιμικό μας προφίλ. Στο site του προγράμματος cardio.gov.gr μπορούν να δουν οι πολίτες τις δωρεάν εξετάσεις που υπάρχουν ανά στάδιο, είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, προτυποποιημένη με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες όπως την έχουν εισηγηθεί και οι ειδικοί και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία».

Για τις αναβαθμίσεις στα Κέντρα Υγείας: «Είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης των δομών του ΕΣΥ από τότε που ιδρύθηκε, και για τα νοσοκομεία και για τα Κέντρα Υγείας. Από τον Μάιο και μετά ξεκινάμε να εγκαινιάζουμε τα Κέντρα Υγείας που ανακαινίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλαβαίνετε με τι ταχείς ρυθμούς έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Επιπλέον, ενισχύουμε και με προσωπικό 2.000 άτομα πέρα των επικουρικών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τον πρόσφατο ανασχηματισμό: «Έχουμε μία Κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να συγκριθεί με την αντιπολίτευση, αλλά με βάση το έργο της. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία ακούει τον κόσμο και προσπαθεί να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα και αυτό είναι το μήνυμα του ανασχηματισμού. Η αντιπολίτευση δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει πρόταση. Εμείς δεν θα κριθούμε από την παραπολιτική που κάνει η αντιπολίτευση, αλλά σε ζητήματα πολιτικής ουσίας -αν έχουμε βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη. Να φύγουμε από αυτό το τοπίο της παραπολιτικής σπέκουλας και να έρθει η αντιπολίτευση στο πεδίο της ουσίας, που είναι η πολιτική».