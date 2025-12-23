Για την έξαρση της εποχικής γρίπης καθώς και για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για την παχυσαρκία και τα νεφρά μίλησε, σε συνέντευξή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, προαναγγέλλοντας μάλιστα και προγράμματα για τον καρκίνο του δέρματος και τον καρκίνο του πνεύμονα για το νέο έτος.

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους, με το Πρόγραμμα να περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Σήμερα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) και αύριο (Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου) θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.

Το Πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Με αφορμή την έναρξη του Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Το δωρεάν Πρόγραμμα για την παχυσαρκία δεν περιορίζεται απλώς στη φαρμακευτική αγωγή. Προσφέρουμε μια ολιστική φροντίδα, με συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, ώστε η πρόληψη στη χώρα μας να φτάσει εκεί που πρέπει: στον πολίτη, απλά και εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία. Στόχος μας είναι η πρόληψη να γίνει καθημερινή πράξη – εύκολη, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους».

Παράλληλα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους. «Με βάση τα επίσημα στοιχεία, ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας αυτό τραυματίζεται συστηματικά στις ηλικίες 17 έως 24. Με τη λειτουργία του Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών και των νέων, είδαμε ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα από γονείς παιδιών ηλικίας 9 ετών, τα οποία τραυματίζονται. Δεν μιλάμε, λοιπόν, μόνο για τους εφήβους. Μιλάμε ακόμα και για τα παιδιά και αυτό είναι κάτι το οποίο το κρύβουμε κάτω από το χαλί», ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.

Σε ό,τι αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, η κ. Αγαπηδάκη τόνισε ότι «είμαστε πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμούς. Μετράμε τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούνιο. Πέρυσι ήμασταν στα 2,5 εκατ. εμβόλια, φέτος είμαστε λίγο πάνω από τα 2 εκατ.», είπε σημειώνοντας ότι φέτος η νόσηση είναι πιο σοβαρή. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «ο κορωνοϊός δεν έχει εξαφανιστεί» λέγοντας ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ανοσοκατασταλμένοι και έχουν αδύναμο ανοσοποιητικό. «Το εμβόλιο του Covid μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνo, όπως και αυτό της γρίπης. Εχουν αλλάξει τα εμβόλια σε σχέση με αυτά που θυμόμασταν στην πανδημία», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι όλοι όσοι έχουν νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν.