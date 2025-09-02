Η FairLife L.C.C. πραγματοποιεί για 5η φορά την ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση της βραβευμένης πρωτοβουλίας «Υγεία Πνευμόνων», αυτή τη φορά στην Αθήνα! Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. – 9:00 μ.μ., στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»), σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κος Στυλιανός Λουκίδης, Πνευμονολόγος, Καθ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Η εκδήλωση θα προβάλλεται διαδικτυακά μέσω των καναλιών του φορέα σε Facebook & YouTube.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση συμμετέχουν 30 ομιλητές, μεταξύ των οποίων είναι: εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ασθενών.

Η εκδήλωση θα εστιάσει στην ολιστική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύμονα, αναδεικνύοντας τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη χειρουργική και συστηματική θεραπεία, καθώς και τη σημασία της καινοτομίας, των πολιτικών υγείας και της πολυεπιστημονικής φροντίδας.

Αποτελέσματα από τις δωρεάν αξονικές τομογραφίες χαμηλής δόσης

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν διαθέσιμες κλινικές μελέτες και προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις δωρεάν αξονικές τομογραφίες χαμηλής δόσης (LDCTs) που πραγματοποιεί πανελλαδικά η FairLife L.C.C., θα αναδειχθεί ο ρόλος του νοσηλευτή, καθώς και η σημασία της διακοπής καπνίσματος στην πρόληψη και τέλος, θα παρουσιαστεί η βιωματική εμπειρία ασθενή.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όσους βιώνουν τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλες πνευμονικές παθήσεις, στους φροντιστές, στους επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς φορείς, στους φοιτητές ιατρικών επιστημών και φυσικά στο ευρύ κοινό που επιθυμεί να ενημερωθεί για την πρόληψη και τις εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση ποσοστών έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου στην Ελλάδα μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου.