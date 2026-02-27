Με ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών και κοινωνικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 η εκδήλωση του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και της υπογεννητικότητας Be-Live στο Ballroom της Αίγλης Ζαππείου, σε μια βραδιά προσφοράς και ελπίδας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Be-Live και τη γέννηση των 100 και πλέον μωρών με την υποστήριξή της. Στόχος η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων, του οράματος και των απώτερων στόχων του Σωματείου για ένα μέλλον με λιγότερα προβλήματα υπογονιμότητας και την άρση του πολυδιάστατου δημογραφικού ζητήματος στη χώρα μας.

Εικόνες ευτυχίας γέμισαν τα πρόσωπα των περισσότερων από 250 παρευρισκόμενων όταν προβλήθηκε το βίντεο με τις συγκινητικές δηλώσεις ζευγαριών που πραγματοποίησαν το όνειρο της απόκτησης παιδιού με την υποστήριξη του προγράμματος της Be-Live, κρατώντας στην αγκαλιά τα μωρά τους.

Τιμητικό βραβείο για την ουσιαστική συνεισφορά στο Σωματείο και την εμπιστοσύνη της από την αρχή της θητείας της ως Υπουργός Κοινωνικής Συνοχή και Οικογένειας έλαβε η Υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, η εκπρόσωπος Περιφερειάρχη κ. Ρίτα Μωραϊτάκη- Πικρού, η κ. Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ευβοίας και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live και ο Στρατηγός και αρχηγός του ΓΕΕΘΑ κ. Δημήτριος Χούπης. Παρευρέθησαν επίσης ο καθηγητής χειρουργικής και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Αρκαδόπουλος και ο Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του ΕΚΠΑ και του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα κ. Γεώργιος Δασκαλάκης, ο οποίος έλαβε ειδικό βραβείο για την υποστήριξή του σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο Πρόεδρος της Be-Live κ. Φώτης Παπαθανασίου καλωσόρισε τους προσκεκλημένους δηλώνοντας: Με 134 παιδιά δε θα λύσουμε βέβαια το δημογραφικό, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε «και εις μικρόν γενναίοι» όπως έλεγε ο ποιητής.

Οι συνιδρυτές του Σωματείου κ.κ. Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης συμπλήρωσαν: Σήμερα, επτά χρόνια την έναρξη της λειτουργία της Be-Live είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας που ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία και επιβεβαιώνει, με τον πιο όμορφο τρόπο, τη δύναμη της πίστης, της συνεργασίας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τελετή βράβευσης των χορηγών, κατά την οποία τιμήθηκαν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή τους στην επίτευξη των σκοπών και των δράσεων του Σωματείου. Τα βραβεία παρέδωσαν, εκτός από τον Πρόεδρο και τους δύο Ιδρυτές, τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ˙ ο Αντιπρόεδρος της Be-Live κ. Γαβριήλ Μιχαηλάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Παπαϊώννου, η κ. Σοφία Χηνιάδου-Καμπάνη και ο κ. Διαμαντής Κιτρίδης, εκφράζοντας τη βαθιά τους εκτίμηση για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή υποστήριξή των χορηγών.

Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. έλαβε βραβείο «ΧΡΥΣΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ» για τη στήριξη του έργου της Be-Live σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τον Έβρο, μέσω του προγράμματος της Τράπεζας «ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΝΕΙΑ».

Τα My Market και η κ. Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της METRO ΑΕΒΕ και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live, βραβεύθηκαν για τη συνεχή τετραετή προσφορά τους.

Η βιομηχανία φαρμάκων ΒΙΑΝΕΞ, εταιρεία του ομίλου Γιαννακόπουλου βραβεύθηκε για τη συνεργασία του με το Σωματείο στο πλαίσιο της υιοθεσίας της Σάμου, της Πάτμου και της Σπάρτης.

Η InterMed SA – φαρμακοβιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη για τη συνεργασία της με τη Be-Live και την υιοθεσία των Διαπόντιων νησιών και της Κέρκυρας.

Βραβεία έλαβαν επίσης: Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ και η μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF-Εμβρυογένεσις καθώς και ο όμιλος ΙΑΣΩ και το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης Institute of Life για την υποστήριξη των διαδικασιών εξωσωματικής, η εταιρεία κοσμημάτων LiLALO για τη συνεχή συνεισφορά της τόσο υλική όσο και ηθική στο έργο του Σωματείου Be-Live, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η αλυσίδα ενοικίασης αυτοκινήτων AVIS, η εταιρεία Ιατρικού Marketing Forthright, η εταιρεία ελαστικών Δημητρακόπουλος Α.Ε., η τράπεζα κρυοσυντήρησης CRYOGONIA, τα εστιατόρια ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ, η BK-telematics, εταιρεία σχεδιασμού και την υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, τηλεματικής και γεωπληροφορικής, η εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων TMS, η ERGO ασφαλιστική και η φαρμακευτική εταιρεία ITF-Hellas.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν στην εταιρεία σχεδιασμού και κατασκευής σκαφών αναψυχής TECHNOHULL, η οποία βραβεύθηκε για τη χορηγία του δείπνου της βραδιάς.

Τέλος, αποδόθηκαν ευχαριστίες στους ανώνυμους χορηγούς για την κοινωνική τους ευαισθησία.

Το βραβείο, το οποίο συμβολίζει την προσφορά, τη ζεστασιά της οικογένειας, την εστία και τη νέα ζωή επιμελήθηκε ο δημιουργός κ. Ηλίας Κουβέλης με πρωτότυπο σχέδιο του διακεκριμένου Έλληνα ζωγράφου κ. Γεώργιου Σταθόπουλου.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος και Ιδρυτικό Μέλος της Be-Live κ. Ζωή Κρονάκη.

Ο κ. Γιώργος Ντάβλας πρόσφερε τις δημόσιες σχέσεις της βραδιάς.

Η εκδήλωση έκλεισε με επίσημο δείπνο.

Σχετικά με το Σωματείο Be-Live

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Be-Live ιδρύθηκε το 2019 από τους γυναικολόγους αναπαραγωγής κ.κ. Βασίλη Κελλάρη και Χάρη Χηνιάδη, με στόχο την υποστήριξη υπογόνιμων ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, το σωματείο υλοποιεί προγράμματα που διευκολύνουν τη συμμετοχή ζευγαριών σε θεραπείες γονιμότητας μέσω διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων.

Διανύοντας πλέον τον έβδομο χρόνο συνεχούς προσφοράς, η Be-Live έχει δεχθεί στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα εκατοντάδες αιτήσεις από όλη την Ελλάδα. Περισσότερες από 200 αιτήσεις έχουν εγκριθεί, συμβάλλοντας στη γέννηση άνω των 100 παιδιών.