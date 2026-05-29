Το ΥΓΕΙΑ ανακοινώνει τη σημαντική διεθνή επιστημονική διάκριση του κ. Δημοσθένη Γ. Κατρίτση, Καρδιολόγου και Διευθυντή της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, ο οποίος ανέλαβε ως πρώτος συγγραφέας και επικεφαλής διεθνούς ομάδας καρδιολόγων την έκδοση του «Oxford Textbook of Cardiac Anatomy» από το Oxford University Press.

Το σύγγραμμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό επιστημονικό εγχειρίδιο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την εκπαίδευση και την κλινική πράξη στην καρδιολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας την πιο σύγχρονη γνώση στον τομέα της καρδιακής ανατομίας και λειτουργίας. Η διεθνής αυτή έκδοση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για καρδιολόγους, ερευνητές και επαγγελματίες υγείας.

Η επιλογή του κ. Δημοσθένη Κατρίτση από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ως επικεφαλής του έργου αναδεικνύει το υψηλό επιστημονικό επίπεδο αλλά και τη διαρκή δέσμευση του ΥΓΕΙΑ στην προώθηση της ιατρικής γνώσης, της αριστείας και της διεθνούς επιστημονικής παρουσίας του ιατρικού του δυναμικού.