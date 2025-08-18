Από την Τετάρτη 20 έως και το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα διαρκέσει η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του μετρό «Σύνταγμα».

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, αναφέρει πως διοργανώνει «για πρώτη φορά Εβδομάδα Αιμοδοσίας στην «καρδιά» των εποχικών ελλείψεων 20-23/8 με διευρυμένο ωράριο 10.00-20.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος για τη διευκόλυνση των αιμοδοτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η μειωμένη προσέλευση των αιμοδοτών στα σημεία αιμοδοσίας επιφέρει προβλήματα στις σταθερά υψηλές ανάγκες των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών (πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία, καρκινοπαθείς κτλ.).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία του ΕΚΕΑ, μπορούν να κλείσουν ραντεβού καλώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς: