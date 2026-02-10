Την έκθεση φωτογραφίας «Natura naturans» της Σμάρας Αγιακάτσικα παρουσιάζει στους χώρους της Κλινικής το θεραπευτήριο Metropolitan General συνεχίζοντας την πρωτοποριακή του δράση φιλοξενίας εκθέσεων έργων τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών. Η έκθεση θα λάβει χώρα από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 σε επιλεγμένους χώρους, προσδίδοντας χρώμα, έμπνευση και μια ξεχωριστή αισθητική εμπειρία σε εξεταζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη στήριξη και ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ παράλληλα αντανακλά τη φιλοσοφία του Metropolitan General να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας μέσα σε ένα περιβάλλον φροντίδας, όπου η ιατρική επιστήμη συναντά τη θεραπευτική επίδραση της τέχνης.

Η νέα έκθεση έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης έκθεσης ζωγραφικής και γλυπτικής «Αντιστίξεις» του σύγχρονου εικαστικού Τζίμη Χύτα, η οποία φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο Metropolitan General.

Λίγα λόγια για την έκθεση «Natura naturans»

Η «φυσικοποίηση» της φύσης είναι μια πολύπλοκη έννοια που αφορά την προσπάθεια να κατανοήσουμε τον κόσμο και την ύπαρξή μας, αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της φυσικής πραγματικότητας.

Αυτή την πραγματικότητα ενσωματώνει και αναδεικνύει μέσα από τις φωτογραφικές στοχεύσεις της, η Σμάρα Αγιακάτσικα. Τα φωτογραφικά έργα της, εξερευνούν εικόνες με αναμνήσεις, εύθραυστα ενσταντανέ σαν να κινδυνεύουν να χαθούν ή να αλλάξουν. Αγκαλιάζοντας λοιπόν,τον φακό της διερευνά τις εκφραστικές δυνατότητες του χρώματος και του φωτός, ανοίγοντας νέους δρόμους πειραματισμού.

Στη θεματική ενότητα Natura naturans, βλέπουμε να συλλαμβάνει στιγμιαία εικόνες που είναι φορτισμένες με φως, στιγμές ησυχίας ή ομορφιάς, παγώνοντας τον χρόνο, κάνοντάς τες να μοιάζουν ακίνητες, κι ας γνωρίζουμε ότι είναι προσωρινές που αλλάζουν συνεχώς όπως η ροή του νερού. Οι φωτογραφίες, είναι τραβηγμένες σε slides με αναλογική μηχανή.

Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί φίλτρα και δεν έχουν υποστεί καμία ψηφιακή επέμβαση ούτε όσον αφορά στην αλλαγή χρώματος, σύνθεση εικόνας και καδράρισμα.

Μέσα από τα ταξίδια της, με κίνητρο πάντα την αναζήτηση του αυθεντικού, του ζωντανού, συλλέγει εικόνες και εμπειρίες που μετουσιώνονται σε τέχνη και δημιουργία.

Η Σμάρα είναι μια σύγχρονη εξερευνήτρια και η αναζήτησή της συνήθως οδηγεί στην αυτογνωσία, στην ανακάλυψη των ορίων και της εσωτερικής δύναμης μέσα από τα άγνωστα μονοπάτια που πορεύεται καλλιτεχνικά.

Επιμελητής έκθεσης: Τζίμης Χύτας, Εικαστικός – Γλύπτης



Περισσότερες πληροφορίες για τη φωτογράφο Σμάρα Αγιακάτσικα εδώ.