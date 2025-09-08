Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα» και με την επιστημονική υποστήριξη της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με θέμα: «Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακή Υγεία: Οι ασθενείς ρωτούν, οι γιατροί απαντούν».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την παχυσαρκία και τις επιπτώσεις της στην καρδιαγγειακή υγεία. Κεντρικός στόχος της εκδήλωσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να συνομιλήσει άμεσα με επιστήμονες και να λάβει αξιόπιστες επιστημονικές απαντήσεις.

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο, ενώ η έγκαιρη πρόληψη και σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές.

Το ιατρείο “Καρδιομεταβολικής Ιατρικής & Παχυσαρκίας” της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στη δράση, με στόχο την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την παχυσαρκία ως βασικού και ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, αλλά και την αναγκαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των ατόμων υψηλού κινδύνου μέσω απλών ανθρωπομετρικών δεικτών.

Οι διοργανωτές με αυτή την πρωτοβουλία υπογραμμίζουν το έντονο ενδιαφέρον τους για το κρίσιμο ζήτημα της παχυσαρκίας, εκφράζοντας την αγωνία και την ευαισθησία τους απέναντι στις κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειάς τους να φέρουν την επιστημονική γνώση κοντά στους πολίτες και να στηρίξουν όσους αναζητούν λύσεις και καθοδήγηση.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στοιχεία εκδήλωσης:

Τόπος: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Περίπτερο 4, Σταντ 9

Ημερομηνία: Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 18.30

