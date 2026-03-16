Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, απαντά στις πρόσφατες καταγγελίες της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας περί Απόφασης εισαγωγής από το Υπουργείο Υγείας ανύπαρκτου τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης, αυτής της «Νευροεπεμβατικής Ιατρικής», και μάλιστα με «χαλαρά» και «ασαφή κριτήρια πιστοποίησης», ανοίγοντας το δρόμο για κρίσιμες επεμβατικές πράξεις από γιατρούς που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία τονίζει ότι η Ελλάδα δεν εισάγει καμία ανύπαρκτη ή πρωτοφανή ιατρική εξειδίκευση, καθώς οι ενδαγγειακές επεμβάσεις στον εγκέφαλο, όπως η μηχανική θρομβεκτομή για το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες από πολυεπιστημονικές ομάδες που περιλαμβάνουν ακτινολόγους, νευρολόγους, νευροχειρουργούς και άλλους εξειδικευμένους ιατρούς. Όπως επισημαίνει, η συγκεκριμένη απόφαση καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία, δίνοντας τη δυνατότητα εξειδίκευσης στις ειδικότητες της Ακτινολογίας, της Νευροχειρουργικής και της Νευρολογίας.

H Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, στην ανακοίνωσή της τονίζει «η χώρα μας έχει πολύ λίγους επεμβατικούς νευροακτινολόγους σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού». Όπως αναφέρουν, ακόμη και στην Αττική, υπάρχουν ημέρες όπου σε κάποια δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει διαθέσιμη ομάδα για να πραγματοποιηθεί μηχανική θρομβεκτομή. Σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας η θεραπεία είναι πρακτικά απρόσιτη καθώς ακόμη και σε μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία δεν υπάρχει επεμβατικός νευροακτινολόγος και η δυνατότητα μηχανικής θρομβεκτομής που απαιτεί χρονικά όρια και προϋποθέσεις ακυρώνεται.

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία υποστηρίζει την ανάπτυξη πολυεπιστημονικών ομάδων, όπου νευρολόγοι με ειδική εκπαίδευση μπορούν να συνεργάζονται με ακτινολόγους και νευροχειρουργούς, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες, τονίζοντας ότι οι νευρολόγοι αποτελούν μια κύρια ειδικότητα που επιλέγει τους υποψήφιους ασθενείς για τις ενδοαγγειακές επεμβάσεις του Νευρικού Συστήματος και τους νοσηλεύει μετά τη διενέργεια των επεμβατικών αυτών πράξεων και κατά συνέπεια η εμπλοκή Νευρολόγων με ικανότητα διενέργειας νευροεπεμβατικών πράξεων ενοποιεί τη διαδρομή από την προ-νοσοκομειακή αναγνώριση έως τη δευτερογενή πρόληψη των νοσημάτων του νευρικού συστήματος, μειώνοντας κενά στην «αλυσίδα φροντίδας». Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά στην εκπαίδευση που πρέπει να έχει σαν συνέχειά της η κάθε ειδικότητα καθώς με την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου, δόθηκε η δυνατότητα σε ιατρούς με ειδικότητα νευρολογίας και «εκπαίδευση» μόλις 6-12 μηνών, να αποκτούν την εξειδίκευση της Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, ενώ τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης (ESMINT/UEMS), προβλέπουν ότι η επεμβατική νευροακτινολογία αποτελεί τελικό στάδιο πολυετούς εκπαίδευσης τουλάχιστον 4 ετών ως συνέχεια της ειδικότητας της Ακτινολογίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ελληνική Nευρολογική Εταιρεία σημειώνει ότι «σε κάθε περίπτωση απαράβατος κανόνας είναι η αρτιότητα της εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα, δίπλα στους ειδικούς με πνεύμα σεβασμού και συνεργασίας. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες που σώζουν ζωές και αποτρέπουν αναπηρίες».