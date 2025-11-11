Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ) εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση για τις θέσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) που αφορούν στη συλλογή και διαχείριση του πλάσματος στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, προβληματίζονται από το γεγονός ότι «αποκρύπτονται τα πραγματικά στοιχεία για τη συλλογή πλάσματος στην Ελλάδα, καθώς στο Position Paper αναφέρεται ότι «η συλλογή πλάσματος για παραγωγή φαρμάκων είναι μηδενική». Σε μια χώρα που συλλέγει από εθελοντές αιμοδότες περισσότερα από 120.000 λίτρα πλάσματος ετησίως, που το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας πουλάει έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου 65.000 λίτρα πλάσματος πριν ένα μήνα (Οκτώβριο/2025), δεν πρέπει να λέγεται ότι υπάρχει αδυναμία συλλογής πλάσματος, αλλά να ζητείται η αξιοποίησή του για παραγωγή φαρμάκων.

Επίσης, οι προτάσεις στο Position Paper για τη θέσπιση σύγχρονων πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τις δωρεές πλάσματος μέσω πλασμαφαίρεσης και θα προσελκύουν επενδύσεις σχετιζόμενες με την δημιουργία Κέντρων Συλλογής Πλάσματος, θέτουν σε κίνδυνο την επάρκεια αίματος και των παραγώγων στη χώρα μας. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που το 65% του συλλεγόμενου αίματος γίνεται από εθελοντές αιμοδότες και το 35% από το συγγενικό περιβάλλον, είναι τρομακτικό να μιλάμε για ιδιωτικά κέντρα συλλογής πλάσματος που θα «ενθαρρύνουν» με οποιονδήποτε τρόπο τους δότες. Μιλάμε για περαιτέρω μείωση των εθελοντών αιμοδοτών και συνεπώς την κατάργηση της εθελοντικής, μη αμειβόμενης και μη ανταποδοτικής αιμοδοσίας.

Η ΕΟΘΑ θεωρεί ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) μπορεί να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί σήμερα τις ποσότητες αίματος και των παραγώγων του που έχουν ανάγκη όλοι οι ασθενείς της χώρας μας, από οποιαδήποτε πάθηση, χάρη στον εκσυγχρονισμό του.

Η ΕΟΘΑ δε νομιμοποιεί Position Paper ή αποφάσεις συνεδρίων που γίνονται με συμμετοχή ενός συλλόγου και μερικών ασθενών, χωρίς διάλογο και τη συνολική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι θέσεις της ΕΟΘΑ για τη συλλογή πλάσματος είναι οι εξής:

α) Εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης βασιζόμενος στον Χάρτη Θεμελιωδών Διακιωμάτων και στη Σύμβαση του Οβιέδο, ορίζει στο άρθρο 52 ότι οι οντότητες SoHO πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των δοτών SoHO αναγνωρίζοντας τη εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ως βασικό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό.

β) Κεντρικός δημόσιος έλεγχος

Η πρόταση του ΣΦΕΕ για «σύμπραξη» με ιδιωτικούς φορείς ενέχει σοβαρούς κινδύνους διάσπασης της ιχνηλασιμότητας και απώλειας ελέγχου της ποιότητας. Η ΕΟΘΑ ζητά τη διατήρηση ενός ενιαίου, δημόσιου συστήματος συλλογής και διαχείρισης αίματος και πλάσματος, υπό τον πλήρη έλεγχο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

γ) Επάρκεια και Αυτάρκεια αίματος και παραγώγων

Η ΕΟΘΑ υποστηρίζει την αναδιοργάνωση του Εθνικού Δημόσιου Συστήματος Αιμοδοσίας, είτε μέσω συγκεντροποίησης λειτουργειών και διαδικασιών να επιτευχθεί η επάρκεια και η ασφάλεια σε αίμα και τα παράγωγά του στη χώρα μας.