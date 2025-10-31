Μεγάλη εκδήλωση δημόσιας υγείας στην Πλατεία Συντάγματος, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 22ης ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ερυθρού Σταυρού/Ερυθράς Ημισελήνου (ERNA), που φιλοξενείται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ. θα μεταφέρει το μήνυμα: «Μαζί, ενισχύουμε την υγεία της κοινότητας – Ενωμένοι απέναντι στον HIV, την Ηπατίτιδα, τη Φυματίωση και την εξάρτηση από ουσίες». Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για τον HIV/AIDS, τις ηπατίτιδες Β και C, καθώς και τη σύφιλη.

Ιατροί, νοσηλευτές και εθελοντές του Τομέα Υγείας θα ενημερώνουν το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της τακτικής παρακολούθησης της υγείας και της εξάλειψης του κοινωνικού στιγματισμού, που εξακολουθεί να συνοδεύει τις μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου Αγίων Αναργύρων. Η συμμετοχή τους ενισχύει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική προσφορά και προάγει τη δημόσια υγεία μέσα από τη συμμετοχή των νέων.

Η ετήσια συνάντηση του Δικτύου ERNA συγκεντρώνει εκπροσώπους και ειδικούς από Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου από όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις δημόσιας υγείας, όπως ο HIV, η φυματίωση και η εξάρτηση από ουσίες.

Το Δίκτυο ERNA, που λειτουργεί από το 1997, αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και στρατηγικής. Η συνάντηση της Αθήνας θα εστιάσει στη νέα δεκαετή στρατηγική ERNA 2025–2035, ενισχύοντας τη συλλογική δράση για τη μείωση των μεταδιδόμενων λοιμώξεων, την ψυχική υγεία και την κατάργηση του στιγματισμού.