Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, για μία ακόμη φορά, στο πλαίσιο της κοινωνικής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε». Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ.κ. Συμεών, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, συνοδεία στελεχών του Ε.Ε.Σ. και του ΣΦΕΕ, θα επισκεφθούν τέσσερις (4) δομές στη Λαμία και θα προσφέρουν υλικό για να καλύψουν τις ανάγκες των 285 ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτές.

Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος θα υποστηρίξει τους μαθητές που φοιτούν στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμίας, με εκπαιδευτικό και υγειονομικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Παράλληλα, θα προσφέρουν υγειονομικό, φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα, καθώς και παιχνίδια, ειδικό εξοπλισμό για ΑμεΑ και πολλά άλλα είδη σε δύο ιδρύματα που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος στη Στυλίδα, στο Ίδρυμα Πετρή – Στέγη Γερόντων και το Άσυλο Ανιάτων, καθώς και στο Ραχούτειο Γηροκομείο Λαμίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων φιλοξενούμενών τους.

Μετά την ολοκλήρωση των ανθρωπιστικών και υποστηρικτικών δράσεων, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, και ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, θα παραχωρήσουν Συνέντευξη Τύπου, παρουσία των τοπικών αρχών, στην αίθουσα Επιμορφώσεων και Σεμιναρίων του Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής και Προνοιακής Διακονίας Ανατολικής Φθιώτιδος, στη Βασιλική Στυλίδος.

Η ανθρωπιστική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη συντονισμένη προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος να στηρίξουν την υγεία και την ψυχική ευημερία των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο Οργανισμών για δράσεις ανθρωπιστικής προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης και αναδεικνύει εμπράκτως τη δύναμη της συνεργασίας.