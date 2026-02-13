Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους πλήρους λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVS). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός του 2025, ενώ προβλήθηκε βίντεο με το συνολικό έργο και τις δράσεις του Οργανισμού.

Στο καλωσόρισμα της εκδήλωσης η Γενική Διευθύντρια του HMVO, κα Ιωάννα Κοντομανωλοπούλου, παρουσίασε το αποτύπωμα λειτουργίας του οργανισμού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, είχαμε μια ξεκάθαρη αποστολή: να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοπιστία, προς όφελος του συστήματος υγείας, των ασθενών και της κοινωνίας. Έναν οργανισμό που θα αποτελεί σημείο αναφοράς. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε θέσει γερά θεμέλια».

Ακολούθησε η προβολή βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ στη συνέχεια το λόγο έλαβαν μέλη του Οργανισμού και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του χώρου της υγείας. Συγκεκριμένα, απηύθυναν χαιρετισμούς: ο Πρόεδρος του HMVO, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ & Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, κ. Άρης Αγγελής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ, κ. Σπύρος Σαπουνάς, ο Γενικός Γραμματέας του HMVO και Πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Απόστολος Βαλτάς, ο Αντιπρόεδρος του HMVO και Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΠΕΦ, κ. Γιώργος Βασιλόπουλος, καθώς και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος της VIANEX και Γενικός Διευθυντής της VIAN, κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας. Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τη συλλογική προσπάθεια της φαρμακευτικής κοινότητας, την άριστη συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και την επιτυχημένη ενσωμάτωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα επαλήθευσης φαρμάκων.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, 344 Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας εγγράφηκαν στον HMVΟ, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση και στη βιωσιμότητα του συστήματος. Παράλληλα, 10.929 τελικοί χρήστες εντάχθηκαν ενεργά: 10.541 ιδιωτικά φαρμακεία, 131 δημόσια νοσοκομεία που εξυπηρετούν εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, 105 ιδιωτικά νοσοκομεία και 152 φαρμακαποθήκες, χονδρέμποροι και 3PLs.

Η δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φαρμάκων επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς: 326.215 φάρμακα καταχωρήθηκαν πανευρωπαϊκά από Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας, εκ των οποίων 6.606 αφορούν την Ελλάδα, ενώ 4.157 κυκλοφορούν ήδη στη χώρα με τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ο ρόλος της Η.ΔΥ.ΚΑ ως «connector», διαφοροποίησε τον σχεδιασμό του HMVS, καθιστώντας το ελληνικό μοντέλο μοναδικό στην Ευρώπη. Η ταινία γνησιότητας αντικαθίσταται πλέον από τον κωδικό Data Matrix, με τον Εθνικό Αριθμό Αποζημίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης (NHRN) να αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας αποζημίωσης.

Το πρώτο έτος λειτουργίας του ΗMVO σηματοδότησε την εδραίωση ενός συστήματος που ενισχύει ουσιαστικά την προστασία της δημόσιας υγείας. Το 2026 φιλοδοξεί να είναι η χρονιά της ωρίμανσης: μείωση των alerts, περαιτέρω εκπαίδευση, ενίσχυση συνεργασιών και πλήρη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πρακτικών. Με συνεργασία, διαφάνεια και κοινό όραμα, ο οργανισμός φιλοδοξεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του HMVS, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια των φαρμάκων και την εμπιστοσύνη των πολιτών.