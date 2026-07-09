Η ενεργοποίηση της πρόσβασης των Επισκεπτών Υγείας στα Εθνικά Μητρώα Εμβολιασμών Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων αποτελεί πλέον πραγματικότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 19 του Ν. 5243/2025 και ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο τους στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών θεσμικών παρεμβάσεων του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) και της στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΥΚΑ, οδηγώντας στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του ρόλου του Επισκέπτη Υγείας στο πληροφοριακό σύστημα.

Η πρόσβαση στα Εθνικά Μητρώα δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική αλλαγή. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό εργαλείο δημόσιας υγείας που επιτρέπει στους Επισκέπτες Υγείας να αξιοποιούν σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την αποτελεσματικότερη άσκηση του επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου.

Ειδικότερα, η νέα δυνατότητα επιτρέπει:

• την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ελλιπή ή καθυστερημένη εμβολιαστική κάλυψη,

• την ενίσχυση της εμβολιαστικής συμμόρφωσης μέσω στοχευμένης ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς τις οικογένειες,

• την αποτελεσματικότερη προσέγγιση ευάλωτων και δυσπρόσιτων πληθυσμιακών ομάδων,

• την παρακολούθηση εμβολιασμών σε ευάλωτους ενήλικες και ηλικιωμένους, όπου η έγκαιρη κάλυψη είναι καθοριστική για την προστασία τους,

• τη βελτίωση του συντονισμού με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

• τη συμβολή στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και στη διατήρηση της συλλογικής ανοσίας του πληθυσμού.

Οι Επισκέπτες Υγείας, ως επαγγελματίες υγείας με διακριτό ρόλο στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και την κοινοτική φροντίδα, αποκτούν πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο που ενισχύει τη δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν έγκαιρα, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς με δυσκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η ενεργοποίηση αυτή αποτελεί παράλληλα το πρώτο βήμα για τη σταδιακή πρόσβαση των Επισκεπτών Υγείας και σε άλλα κομβικά ψηφιακά εργαλεία της δημόσιας υγείας, όπως το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Ο Π.Σ.Ε.Υ/ΝΠΔΔΔ εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τα στελέχη της ΗΔΥΚΑ για την άριστη συνεργασία και την ολοκλήρωση μιας σημαντικής θεσμικής παρέμβασης, η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών πρόληψης και ενισχύει τον ρόλο των Επισκεπτών Υγείας στο σύγχρονο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο Π.Σ.Ε.Υ./ΝΠΔΔ θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κλάδου και την ενίσχυση πολιτικών που προάγουν την πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σχετικά με τον ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγεία (ΝΠΔΔ) και ο επαγγελματίας Επισκέπτης Υγείας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας μ’ ένα αδιάλειπτο και συνεχόμενο έργο. Ιδρύθηκε το 1985 και σήμερα έχει περισσότερα από 2.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται σε δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας αλλά και στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού. Website: www.psey.gr .