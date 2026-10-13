Στην ενίσχυση της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα αποσκοπεί η συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» με το Athens LifeTech Park, μέσα από Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία αξιοποιεί τη σημαντική εμπειρία του Νοσοκομείου στην κλινική έρευνα και τις εξειδικευμένες δυνατότητες του Athens LifeTech Park στις επιστήμες ζωής, δημιουργώντας ένα κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση και προσέλκυση νέων ερευνητικών έργων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας και στις κλινικές μελέτες, καθώς και στην υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών και βιοφαρμακευτικών προϊόντων. Στόχος είναι η στενότερη σύνδεση της κλινικής πράξης με τη βιοτεχνολογική και βιοαναλυτική τεχνογνωσία, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας στον χάρτη της διεθνούς κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας.

Το Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική έρευνα και ισχυρή διασύνδεση με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, μέσω και της συνεργασίας του με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κεντρικό ρόλο στη νέα συνεργασία έχει η Μονάδα Κλινικών Ερευνών του Νοσοκομείου, με δραστηριότητα στις μελέτες Φάσης Ι και στις μελέτες βιοϊσοδυναμίας και θεραπευτικής ισοδυναμίας.

Αντίστοιχα το Athens LifeTech Park, το οποίο αποτελεί το πρώτο Πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διαθέτει σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις επιστήμες ζωής, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, από τη βιοανάλυση και τη φαρμακοκινητική έως την πρώιμη κλινική ανάπτυξη. Η συνεργασία των δύο φορέων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει την εργαστηριακή και βιοτεχνολογική έρευνα με την κλινική πράξη.

«Η συνεργασία με το Athens LifeTech Park ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες του Νοσοκομείου στον τομέα της κλινικής έρευνας, με έμφαση στη βιοϊσοδυναμία και τις κλινικές μελέτες», δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Μιχάλης Καραβιώτης, προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη Μονάδα Κλινικής Έρευνας και τον ερευνητικό ρόλο του Παπαγεωργίου, συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης και στην ανάπτυξη καλύτερων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς».

«Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κλινική έρευνα και να συμβάλουμε στην ταχύτερη ανάπτυξη φαρμάκων, με τον ασθενή στο επίκεντρο κάθε προσπάθειάς μας», δήλωσε η η CEO του Athens LifeTech Park, Ελένη Πενταφράγκα.