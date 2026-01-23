Για την ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ με επιπλέον 8.000 άτομα, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή το εθνικό σύστημα υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Ξεκάθαρα. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπό προσωπικό που έχει υπάρξει ποτέ στο σύστημα υγείας». Διευκρίνισε όμως ότι στο νοσηλευτικό συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα, αναφέροντας ότι «παρά το γεγονός ότι έχουμε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό, συνεχίζει να μην επαρκεί». Όπως εξήγησε αυτό αποτελεί πρόβλημα πανευρωπαϊκό με αποτέλεσμα και στη χώρα μας οι νέοι να μην επιλέγουν τις νοσηλευτικές σχολές.

Ο Υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε πως «Το 2026 θα έχουμε προκήρυξη 5.000 μόνιμων θέσεων και 3.000 επικουρικού προσωπικού». Διευκρίνισε ότι θα είναι και γιατροί και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, «με έμφαση φυσικά στο νοσηλευτικό προσωπικό», κατέληξε συγκεκριμένα. Αναφορικά με τη γρίπη, τους εμβολιασμούς και τη διαθεσιμότητα φαρμάκων ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε: «σίγουρα υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και λογικό είναι να πιεστεί το σύστημα, όμως υπάρχει και μείωση των κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα». Για τα αντιικά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις. Παράλληλα υπογράμμισε ότι «οι πολίτες πρέπει να εμβολιαστούν, καθώς η κορύφωση της γρίπης θα γίνει τις επόμενες μέρες και το εμβόλιο χρειάζεται δύο εβδομάδες για να δράσει».