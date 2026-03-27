Н εταιρεία Google –θυγατρική της Alphabet– και η εταιρεία Meta κρίθηκαν υπεύθυνες για τον σχεδιασμό πλατφορμών επικίνδυνων για τα παιδιά και τους εφήβους σε μια ετυμηγορία ορόσημο που θα μπορούσε να αναγκάσει τις τεχνολογικές εταιρείες να επανεξετάσουν τον τρόπο που υπερασπίζονται τον εαυτό τους απέναντι σε διεκδικήσεις που αφορούν θέματα ασφαλείας.

Η ετυμηγορία μπορεί να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής στο παγκόσμιο κύμα αντιδράσεων εναντίον των πλατφορμών και του πώς αντιλαμβάνονται τις ψυχικές βλάβες για τους ανήλικους χρήστες, περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η Meta καλείται να καταβάλει αποζημίωση 4,2 εκατ. δολάρια και η Google 1,8 εκατ. δολάρια.

Η υπόθεση αφορά μια 20χρονη, η οποία ήταν ανήλικη όταν κατέθεσε αγωγή και η οποία στο δικαστήριο κατονομάστηκε μόνο με το μικρό της όνομα, Κέιλι.

Η γυναίκα αυτή είπε ότι σε νεαρή ηλικία εθίστηκε στο YouTube της Google και στο Instagram της Meta εξαιτίας του σχεδιασμού που έχουν ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι Google και Meta ήταν αμελείς ως προς τον σχεδιασμό και των δύο εφαρμογών και δεν φρόντισαν να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που προκύπτουν.

“Η σημερινή ετυμηγορία είναι ένα δημοψήφισμα –από ένα σώμα ενόρκων σε μια ολόκληρη βιομηχανία– ότι έφθασε η ώρα της λογοδοσίας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ομάδας συνηγόρων της ενάγουσας.

Οι μετοχές της Meta έκλεισαν με άνοδο 0,3% και της μητρικής της Google, της Alphabet με 0,2% μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας και της αποζημίωσης.

Η Meta διαφωνεί με την ετυμηγορία και οι δικηγόροι της “εξετάζουν τις νομικές επιλογές μας”, είπε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Google σκοπεύει να εφεσιβάλει την απόφαση, όπως είπε ένας εκπρόσωπός της, ο Χοσέ Καστανιέδα.

Οι συνήγοροι της ενάγουσας στο δικαστήριο του Λος Άντζελες επικεντρώθηκαν στον σχεδιασμό της πλατφόρμας αντί στο περιεχόμενο καθιστώντας το δυσκολότερο για τις εταιρείες να αποφύγουν την ευθύνη.

Η ετυμηγορία αποτελεί «αποτυχία» για τη Meta και την Google, δήλωσε ο Τζιλ Λούρια, αναλυτής του τεχνολογικού τομέα στην επενδυτική εταιρεία D.A. Davidson.

«Αυτή η διαδικασία πιθανότατα θα επεκταθεί σε μελλοντικές υποθέσεις και εφέσεις, αλλά τελικά μπορεί να αναγκάσει αυτές τις εταιρείες να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας των καταναλωτών που μπορεί να περιορίσουν την ανάπτυξη», είπε. Η Snap και το TikTok ήταν επίσης εναγόμενοι στη δίκη. Και οι δύο κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ενάγουσα χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθούν οι όροι της συμφωνίας.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπίσει αυξανόμενη κριτική την τελευταία δεκαετία σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων. Η συζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί στα δικαστήρια και τις κυβερνήσεις των πολιτειών. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ αρνήθηκε να ψηφίσει νομοθεσία που ρυθμίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 20 πολιτείες ψήφισαν νόμους πέρυσι για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τα παιδιά, σύμφωνα με την ανεξάρτητη Εθνική Διάσκεψη Πολιτειακών Νομοθετικών Σωμάτων, έναν οργανισμό που παρακολουθεί τους νόμους των πολιτειών.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει νομοσχέδια που ρυθμίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και απαιτούν από τους χρήστες να επαληθεύουν την ηλικία τους για να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η NetChoice, μια εμπορική ένωση που υποστηρίζεται από εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta και η Google, επιδιώκει να ακυρώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ηλικίας στο δικαστήριο. Μια ξεχωριστή υπόθεση εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν καταθέσει αρκετές πολιτείες και σχολικές περιφέρειες εναντίον εταιρειών τεχνολογίας αναμένεται να εκδικαστεί αυτό το καλοκαίρι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Μια άλλη πολιτειακή δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Λος Άντζελες τον Ιούλιο, δήλωσε ο Μάθιου Μπέργκμαν, ένας από τους δικηγόρους που ηγούνται των υποθέσεων των εναγόντων. Θα περιλαμβάνει το Instagram, το YouTube, το TikTok και το Snapchat. Ξεχωριστά, ένα δικαστήριο του Νέου Μεξικού την Τρίτη έκρινε ότι η Meta παραβίασε την πολιτειακή νομοθεσία σε μια αγωγή που κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, ο οποίος κατηγόρησε την εταιρεία ότι παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp και ότι επέτρεψε την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών σε αυτές τις πλατφόρμες.

Στη δίκη, οι δικηγόροι της ενάγουσας προσπάθησαν να αποδείξουν ότι η Meta και η Google στοχοθέτησαν σκόπιμα παιδιά και έλαβαν αποφάσεις που έθεταν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια. Οι δικηγόροι της Meta τόνισαν τη δύσκολη οικογενειακή ζωή της ενάγουσας ως παιδιού ως αιτία των προβλημάτων ψυχικής υγείας της, ενώ το YouTube υποστήριξε ότι η χρήση της πλατφόρμας streaming ήταν ελάχιστη.

Οι ένορκοι είδαν εσωτερικά έγγραφα που αποκάλυπταν πώς η Meta και η Google προσπάθησαν να προσελκύσουν νεότερους χρήστες και άκουσαν στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Meta, του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να καταθέτουν τον περασμένο μήνα για να υπερασπιστούν τις αποφάσεις της εταιρείας.