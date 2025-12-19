Η ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων συμμετοχής στην Ακαδημία Ασθενών EUPATI, το πρώτο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Ελλάδα που στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς «Patient Experts» – εκπροσώπων ασθενών με εξειδικευμένη γνώση, ισχυρή φωνή και ικανότητα να παρεμβαίνουν ουσιαστικά σε θεσμικά και επιστημονικά πεδία της Υγείας.

Η Ακαδημία βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο της European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου θεσμού που έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες εκπροσώπους ασθενών σε όλη την Ευρώπη και προσφέρει εξαιρετική εκπαίδευση σε θέματα κλινικής έρευνας, κανονιστικών θεμάτων, αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, φαρμακευτικής ανάπτυξης και συμμετοχής ασθενών σε πολιτικές υγείας.

Ως εθνικός εκπρόσωπος της EUPATI στην Ελλάδα, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινότητας των ασθενών. Σε μια εποχή που η Υγεία απαιτεί συνεργασία, διαφάνεια και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, η Ακαδημία Ασθενών προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μετατρέψουν την προσωπική τους εμπειρία σε επιστημονική γνώση και οργανωμένη επιρροή.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου γνώσης και συνεργασίας, που θα αφήσει πραγματικό αποτύπωμα σε ένα πιο δίκαιο και συμμετοχικό σύστημα υγείας. Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της Ακαδημίας είναι η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από κορυφαίους επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εμπειρογνώμονες με διεθνές και πολυεπίπεδο βιογραφικό. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται καθηγητές δημόσιας υγείας, ειδικοί πρωτοβάθμιας φροντίδας, πανεπιστημιακοί πολιτικής υγείας, ηγετικά στελέχη φαρμακευτικών και ερευνητικών οργανισμών, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων υγείας, καθιστώντας την Ακαδημία έναν κορυφαίο θεσμό εκπαίδευσης που διασφαλίζει ποιότητα και επιστημονική εγκυρότητα στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Ακαδημία Ασθενών είναι ένα 12μηνο εκπαιδευτικό ταξίδι, το οποίο προσφέρει: 200 ώρες σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (LMS), δύο τριήμερα σεμινάρια (ένα διαδικτυακό και ένα δια ζώσης), με εργαστήρια, ομαδική δουλειά και πρακτικές μελέτες περίπτωσης, πιστοποίηση ανά θεματική ενότητα και τελικό πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Το περιεχόμενο καλύπτει κρίσιμα πεδία όπως αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA), ανάπτυξη φαρμάκων, κλινικές μελέτες, ψηφιακή υγεία και συμμετοχή ασθενών στις πολιτικές υγείας. Για κάθε κύκλο θα επιλεγούν 50 συμμετέχοντες: 35 εκπρόσωποι ασθενών από την Ελλάδα, έως 5 εκπρόσωποι ασθενών από την Κύπρο και έως 10 συμμετέχοντες από τη φαρμακοβιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Υποβολή αιτήσεων: 18 Δεκεμβρίου 2025 με διάρκεια μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Έναρξη μαθημάτων: Μάρτιος 2026.