Σύμφωνα με την Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων για την Εβδομάδα 36/2025 (1 Σεπτεμβρίου 2025 – 7 Σεπτεμβρίου 2025) που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΟΔΥ, η εικόνα έχει ως εξής:

Γριπώδης συνδρομή

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 36/2025 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει μετά την εβδομάδα 20/2025 σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Την εβδομάδα 36/2025 κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια, παρουσιάζει σταδιακή ανοδική τάση από την αρχή του καλοκαιριού, κινούμενη σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες βαίνει μειούμενη.

Ο αριθμός νέων εισαγωγών παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης μετά την εβδομάδα 31/2025, κυμαινόμενος προς το παρόν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την εβδομάδα 36/2025 καταγράφηκαν 235 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 219.

Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 36/2025 δεν καταγράφηκαν νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 36/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 405.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής επικράτησης του XFG. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου για κανένα από τα εν λόγω στελέχη.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας αυξητική τάση. Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.

Γρίπη

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) μετά την εβδομάδα 15/2025 κινείται κάτω από το επιδημικό όριο της εποχικής δραστηριότητας (10%), με μικρές εβδομαδιαίες διακυμάνσεις. Η θετικότητα στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μετά την εβδομάδα 20/2025 καταγράφονται σποραδικά μόνο κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης ή/και θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Κατά την εβδομάδα 36/2025 δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως την εβδομάδα 36/2025 έχουν καταγραφεί 196 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 86 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 36/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 147.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2024 έως και την εβδομάδα 36/2025, μεταξύ 6.410 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), έχουν ανευρεθεί 898 (15%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 884 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 571 (64%) να ανήκουν στον τύπο Α και 314 (36%) στον τύπο Β.

Από τα 531 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 277 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 254 στον υπότυπο Α(Η3).

RSV

Μετά την εβδομάδα 20/2025, η δραστηριότητα του RSV βρίσκεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI), με καταγραφή μόνο σποραδικών θετικών δειγμάτων.