Νέος προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ αναλαμβάνει ο Πάνος Ευσταθίου ορθοπεδικός χειρουργός στη θέση του Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

Με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΟΔΥ με τα παρακάτω μέλη:

1.ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Χρήστου, Νοσηλεύτρια Χειρουργικής Νοσηλευτικής MSc- Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ως αναπληρωματικό μέλος του προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου, Καθηγητής Χειρουργικής- Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΦΡΟΥΝΤΖΑ ΜΑΞΙΜΟ του Κωνσταντίνου, Γενικό Χειρουργό.

3. ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Μιχαήλ, Επιμελήτρια Α’ Καρδιολογίας- ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Σεραφείμ Συντονίστρια Διευθύντρια Ογκολογίας- ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

4. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου, Πολιτικός Μηχανικός ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Γρηγορίου, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ .

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου, με ΑΔΤ: Α01367005 Δικηγόρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΤΡΙΠΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου ομοίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συμβουλίου Διοίκησης διέπεται από καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τετραετής, εξαιρουμένης της περίπτωσης του προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του Συμβουλίου Διοίκησης και της αναπληρώτριας αυτού, των οποίων η θητεία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής Διευθύνοντος Συμβούλου του Συμβουλίου Διοίκησης και του αναπληρωματικού αυτού μέλους.

