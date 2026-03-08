Ο Πρόεδρος Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Χατζηγεωργίου και άλλα 11 μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους το βράδυ της Πέμπτης 6 Μαρτίου στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία τις αποδέχθηκε.

Προηγήθηκε καταγγελία εργαζόμενης για βιαιοπραγία από τον πρόεδρο του Οργανισμού, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, εις βάρος του οποίου έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα νοσηλεύεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου διεκομίσθη μέσω ΕΚΑΒ, με κακώσεις και ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Την Παρασκευή, αστυνομικοί του Τμήματος Αμαρουσίου μετέβησαν στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΔΥ στο Μαρούσι, αναζητώντας τον καθηγητή στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις για το επεισόδιο της βιαιοπραγίας και απέδωσε τις παραιτήσεις σε διοικητικές δυσλειτουργίες. Αιτία είναι οι παρεμβάσεις εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο επιστημονικό έργο. Οι δυσκολίες φέρεται να εντάθηκαν μετά την τοποθέτηση επιχειρησιακού επικεφαλής στον ΕΟΔΥ, ο οποίος λειτουργούσε παράλληλα με τα επιστημονικά όργανα του διοικητικού συμβουλίου, δημιουργώντας τριβές στο εσωτερικό της διοικητικής δομής.

Τα μέλη που παραιτήθηκαν είναι: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Χατζηγεωργίου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Πηρουνάκη Μαρία, Τακτικό μέλος, Παπαθεοδώρου Χρήστος, Τακτικό μέλος, Παρασκευής Δημήτριος, Τακτικό μέλος, Παπαευαγγέλου Βασιλική, Τακτικό μέλος, Ροηλίδης Εμμανουήλ, Τακτικό μέλος, Νένα Ευαγγελία, Αναπληρωματικό μέλος, Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος, Μιχαηλάκης Αντώνιος, Αναπληρωματικό μέλος, Σκούρα Λεμονιά, Αναπληρωματικό μέλος, Συμβουλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος και Κοντοβουνήσιος Χρήστος, Αναπληρωματικό μέλος.

Να σημειωθεί ότι υπήρξε προηγούμενη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου για παραίτηση, τον Ιανουάριο, αλλά δεν έγινε δεκτή. Υπήρξε τότε μια επιστολή που ξεκινούσε ως εξής: «Μετά από ώριμη σκέψη και υπεύθυνη εκτίμηση αντικειμενικών περιορισμών, θέτουμε στη διάθεσή σας την παραίτησή μας από μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ. Ο βασικός λόγος, που μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση, είναι η διαπίστωση πλήρους έλλειψης συνεργασίας με τον διοικητικό βραχίονα του Οργανισμού, με συνέπεια την αδυναμία υλοποίησης δράσεων του ΕΟΔΥ, εκ των οποίων ορισμένες είναι επείγουσες και επιτακτικές».

Οι λόγοι που αναφέρονταν στην επιστολή της 7ης Ιανουαρίου ήταν η μη υλοποίηση εισηγήσεων – αποφάσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου. Στην επιστολή περιγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά: διακοπή πρόσβασης στο email του προέδρου και αντιπροέδρου του συμβουλίου χωρίς ενημέρωση και μη στελέχωση του τμήματος που υποστηρίζει το συμβούλιο. Η επιστολή κατέληγε: «Παρακαλούμε ενημερώστε μας πότε και πώς θέλετε να εφαρμοστεί η απόφασή μας, η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη». Η παραίτηση δεν έγινε τότε δεκτή από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και τη σταθερότητα του ΕΟΔΥ, ενός οργανισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας στη χώρα. Το Επιστημονικό Συμβούλιο στον ΕΟΔΥ είναι το ανώτατο επιστημονικό όργανο του οργανισμού και παρέχει επιδημιολογικές εισηγήσεις και στρατηγική δημόσιας υγείας. Η μαζική παραίτηση σημαίνει πρακτικά ότι ο οργανισμός μένει χωρίς επιστημονικό συμβουλευτικό σώμα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή νέας διοίκησης μέσω ανοικτού διαγωνισμού.

Σε ανάρτησή του, ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας Δημήτρης Χατζηγεωργίου έκανε έναν σύντομο απολογισμό της τελευταίας διετίας, σημειώνοντας ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από έντονες προκλήσεις αλλά και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οργανισμού.

Στην ανάρτησή του κ. Χατζηγεωργίου έγραψε:

«Κοιτάζοντας πίσω – δυόμισι χρόνια στον ΕΟΔΥ

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια στον ΕΟΔΥ υπήρξαν μια περίοδος έντονης ευθύνης, απαιτητικής δουλειάς αλλά και δημιουργικής προσπάθειας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη χώρα. Μαζί με τον Πρόεδρο του Οργανισμού και πολλούς άξιους συνεργάτες επιχειρήσαμε να ενισχύσουμε ουσιαστικά τον Οργανισμό και να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις, όπως τις υγειονομικές επιπτώσεις των πλημμυρών Daniel και Elias στη Θεσσαλία, αλλά ταυτόχρονα εργαστήκαμε και για να βελτιώσουμε την ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε νέες απειλές. Εκπονήθηκαν Εθνικά Σχέδια Δράσης για τη μικροβιακή αντοχή, τη φυματίωση, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ οργανώθηκε και ο εμβολιασμός έναντι Mpox σε έξι εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα.

Παράλληλα έγινε μια ουσιαστική προσπάθεια θεσμικής και οργανωτικής αναβάθμισης του ΕΟΔΥ. Για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια δημιουργήθηκε Οργανισμός λειτουργίας του φορέα, ενώ κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν 16 ώριμα και ορθολογικά κοστολογημένα έργα για την αναβάθμιση του οργανισμού, χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ίδια περίοδο ενισχύθηκε σημαντικά ο ΕΟΔΥ σε προσωπικό και εξοπλισμό. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας επανέκτησε τη διαπίστευσή του μετά από επτά χρόνια, επαναλειτούργησαν κάποια κλειστά από χρόνια Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, ενώ δημιουργήθηκε και το πρώτο πιστοποιημένο από το ECDC πρόγραμμα εκπαίδευσης Επιδημιολόγων Πεδίου στη χώρα.

Σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν και στην επιδημιολογική επιτήρηση, με την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων και web-based εφαρμογής για το δίκτυο επιτήρησης, την αναθεώρηση του συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων, τη δημιουργία Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης από Ανοιχτές Πηγές και την αναθεώρηση του προγράμματος PHILOS για την επιτήρηση των μεταδοτικών νοσημάτων στα Κέντρα Φιλοξενίας Μεταναστών. Παράλληλα αναμορφώθηκε ο ρόλος των ΚΟΜΥ προς την κατεύθυνση κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημιουργήθηκαν Γραφεία Σεξουαλικής Υγείας στην επικράτεια και εκπονήθηκαν σημαντικές μελέτες για την εκτίμηση της εμβολιαστικής κάλυψης στον παιδιατρικό πληθυσμό και της κατανάλωσης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Δημιουργήθηκε επίσης νέο τμήμα για την παρακολούθηση καπνικών και μη καπνικών προϊόντων, ενώ προχώρησε ο ανασχεδιασμός και η επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ.

Όλα αυτά όμως (και πολλά άλλα) καθώς και το καθημερινό έργο ρουτίνας, δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρίς την αφοσίωση, την επιστημονική επάρκεια και την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων του ΕΟΔΥ. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού, σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα, αποτελούν τον πραγματικό πυρήνα της δημόσιας υγείας. Με όρεξη για δουλειά, ανιδιοτέλεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά προσήλωση στην αποστολή τους, στήριξαν κάθε προσπάθεια και συνέβαλαν καθοριστικά σε όσα καταφέραμε αυτό το διάστημα.

Κοιτάζοντας πίσω, αισθάνομαι ικανοποίηση για όσα έγιναν, αλλά και τη φυσική πικρία που σου αφήνει κάθε έργο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Η δημόσια υγεία είναι ένα πεδίο όπου οι θεσμοί χτίζονται αργά και απαιτούν συνέχεια.

Αποχωρώ σήμερα από τον ΕΟΔΥ με τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για το κοινό καλό δεν χάνεται ποτέ, ακόμη κι όταν οι συγκυρίες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθεί».