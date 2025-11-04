Με τη συμμετοχή του ΕΟΦ ξεκινά σήμερα η 10η διεθνής εκστρατεία #MedSafetyWeek για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων με βασικό μήνυμα: «Η ασφάλεια των φαρμάκων ξεκινά από εμάς τους ίδιους – ο καθένας μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια των φαρμάκων».

«Δεν είναι μόνο οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί ή οι αρμόδιες αρχές. Κάθε ασθενής/ χρήστης φαρμάκου, φροντιστής ή μέλος της οικογένειάς του μπορεί να μιλήσει και να αναφέρει πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας, βοηθώντας έτσι στην προστασία των άλλων», αναφέρει ο Οργανισμός.

Ο ΕΟΦ, όπως όλες οι αρχές φαρμάκων, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις αναφορές για την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.

Στόχος της εκστρατείας, που διαρκεί από τις 3 ως τις 9 Νοεμβρίου, είναι να γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι ότι η αναφορά τους έχει σημασία.

Δυστυχώς, η έρευνα δείχνει ότι αναφέρεται μόνο το 5-10% του συνόλου των πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. «Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον εντοπισμό και την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας», σημειώνει ο ΕΟΦ.

Οι συνήθεις λόγοι για τη μη αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι:

* η άγνοια ότι αυτό μπορεί να γίνει – και μάλιστα από τον καθένα

* η σκέψη ότι δεν έχει σημασία

* η αμέλεια.

Η φετινή εκστρατεία #MedSafetyWeek είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, με το μήνυμά της να διαδίδεται σε 117 χώρες και σε περισσότερες από 60 γλώσσες.

Κάθε πολίτης, ασθενής και επαγγελματίας της υγείας μπορεί να συμβάλλει ενεργά προωθώντας το υλικό που αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Για την ενίσχυση της απήχησης της εκστρατείας μέσω social media μπορείτε να κάνετε χρήση των hashtag #MedSafetyWeek και #EOFkitrinikarta.