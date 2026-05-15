Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση που συνδύασε τα ψηφιακά «δόκανα» του ΕΟΠΥΥ με την αστυνομική έρευνα, οι αρχές οδηγήθηκαν στην πλήρη αποκάλυψη ενός καλοστημένου κυκλώματος το οποίο, τουλάχιστον από το 2021, απομυζούσε συστηματικά τον οργανισμό με μια απλή αλλά συστηματική μέθοδο: χρέωνε χιλιάδες συνεδρίες φυσικοθεραπείας που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής (σύμφωνα με την Αστυνομία, υπάρχουν αναφορές και για 31χρονο), είχε στήσει έναν πολυσχιδή μηχανισμό παραγωγής εικονικών ιατρικών πράξεων. Στο πλευρό του λειτουργούσαν δύο ορθοπεδικοί ιατροί, ηλικίας 51 και 49 ετών, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως το «εργοστάσιο» παραγωγής ψευδών γνωματεύσεων. Οι δύο γιατροί, σύμφωνα με την έρευνα, εξέδιδαν συστηματικά πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες ύστερα από υπόδειξη του φυσικοθεραπευτή.

Από την έρευνα προκύπτει ότι εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν τουλάχιστον 1.961 εικονικά παραπεμπτικά. Αυτά αντιστοιχούσαν σε 19.610 «μαϊμού» συνεδρίες φυσικοθεραπείας, οι οποίες χρεώνονταν στον ΕΟΠΥΥ χωρίς ποτέ να πραγματοποιηθούν. Για να καλυφθούν τα ίχνη, οι δράστες χρησιμοποιούσαν 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, συχνά εν αγνοία τους. Η συνολική ζημία για τον Οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Μάλιστα, ο φυσικοθεραπευτής φέρεται να δήλωνε έως και 500 παραπεμπτικά τον μήνα, τραβώντας έτσι την προσοχή των μηχανισμών ελέγχου.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και έναν ακόμη κρίκο: έναν 64χρονο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο υπάλληλος αυτός φέρεται να διέρρευσε έγγραφα του Οργανισμού και να αρχειοθέτησε, με αντάλλαγμα, δύο καταγγελίες ασφαλισμένων που είχαν υποβληθεί σε βάρος των γιατρών. Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν δωροδοκία και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Συνολικά, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (ο φυσικοθεραπευτής και οι δύο ορθοπεδικοί), ενώ σε βάρος τους και του υπαλλήλου σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά από σοβαρές αξιόποινες πράξεις, όπως συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, δωροληψία υπαλλήλου και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Μετά την αποκάλυψη, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαιρετίζει την επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και υπογραμμίζει την ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών (Α.Δ.Ε.Συ.Πα.) με τα αστυνομικά στελέχη. Η Διοίκηση καθιστά σαφές ότι φαινόμενα διαφθοράς και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προχώρησε στην περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση νέας γνωμάτευσης προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Ο αριθμός αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, η έκδοση νέας γνωμάτευσης δεν επιτρέπεται, ενώ ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων του. Το σύστημα OTP (One Time Password) έχει ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της συγκεκριμένης απάτης. Η εξάρθρωση του κυκλώματος των 1.961 εικονικών παραπεμπτικών αποτελεί μια σημαντική νίκη στη μάχη κατά της απάτης στον τομέα της υγείας. Δείχνει ότι ο συνδυασμός των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων με την αστυνομική έρευνα μπορεί να αποδώσει καρπούς. Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν αυτή η υπόθεση αποτελεί μια μεμονωμένη κορυφή ενός παγόβουνου ή μια οριστική ανατροπή των συστημικών παθογενειών που πλήττουν το σύστημα Υγείας.