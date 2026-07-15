Στο δεύτερο μέρος του 12th MedTech Conference 2026 η συζήτηση γύρω από τις στρεβλώσεις στο αποζημιωτικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ αναδεικνύει ένα πρόβλημα που δεν είναι τεχνικό, αλλά βαθιά δομικό: η είσοδος νέων τεχνολογιών καθυστερεί, οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης χρονίζουν και οι ασθενείς μένουν εκτεθειμένοι σε ένα πλαίσιο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής.

Όπως επισημαίνει ο Χρήστος Δαραμήλας, πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση του διαβήτη παραμένουν σε διαπραγμάτευση επί ενάμιση χρόνο, δημιουργώντας ένα «τρομερό εμπόδιο για την είσοδο νέων τεχνολογιών στο σύστημα υγείας». Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι απλώς διαδικαστική, μεταφράζεται σε υποθεραπεία για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους με σακχαρώδη διαβήτη, σε έναν επιπολασμό που αυξάνεται σταθερά και σε έναν κλειστό προϋπολογισμό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

Την ίδια στιγμή, η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βρίσκεται σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας. Ο Κώστας Μαριάκης, Γραμματέας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) – Ιδρυτής, Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ περιγράφει ένα παράδοξο: προϊόντα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο παραμένουν χωρίς τιμή για πάνω από ενάμιση χρόνο, παρά το ότι βάσει ΦΕΚ θα έπρεπε να έχουν αποζημίωση εντός ενός έτους. Το αποτέλεσμα είναι «ανίσος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών» και ένα σύστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει με προβλεψιμότητα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο νέος διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, δεσμεύεται να επιταχύνει τις διαδικασίες, καλώντας την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ώστε οι εκκρεμότητες να κλείνουν εντός έξι μηνών. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να υιοθετηθούν όλες οι νέες τεχνολογίες, αλλά απαιτείται αξιολόγηση, αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, για τα οποία «το Υπουργείο θα λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες».

Στην ειδική ενότητα του συνεδρίου τονίστηκε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες υγείας αναδεικνύουν μια ταχεία μετάβαση σε ένα νέο κλινικό και λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο η ακρίβεια, η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνουν την καθημερινή πρακτική. Οι προηγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, από την IMRT και τη VMAT έως τα συστήματα καθοδήγησης SGRT και IGRT, προσφέρουν πλέον υψηλή εξατομίκευση και μειωμένη τοξικότητα, ενώ η DIBH προστατεύει κρίσιμα όργανα σε ευαίσθητες θεραπείες. Παράλληλα, η νέα γενιά απεικονιστικών συστημάτων, όπως τα Digital AI-based PET/CT και τα Photon Counting CT, δημιουργεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα που επιτρέπει χαμηλότερη ακτινοβολία, καλύτερη ποσοτικοποίηση και πιο τεκμηριωμένες κλινικές αποφάσεις. Η ενσωμάτωση κινητών σταθμών πληροφορικής δίπλα στην κλίνη του ασθενούς αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιτρέποντας την άμεση λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, η ρομποτική χειρουργική αναδεικνύει την ανάγκη για οργανωμένα οικοσυστήματα εκπαίδευσης, στο οποίο ο εξοπλισμός, το προσωπικό και οι διαδικασίες λειτουργούν συντονισμένα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.

Στο επίπεδο της ψηφιακής υγείας, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση ωρίμανσης, με την άνοδο στην ευρωπαϊκή κατάταξη να συνοδεύεται από την ανάγκη διαχείρισης της αλλαγής και ενίσχυσης της ηγεσίας. Η δευτερογενής αξιοποίηση των δεδομένων υγείας, που αναμένεται να αποκτήσει σαφές νομικό πλαίσιο, ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη αλγορίθμων, αξιολόγηση τεχνολογιών και ενίσχυση της έρευνας. Η ψηφιοποίηση των νοσοκομείων και η ορθολογική αξιολόγηση του βιοϊατρικού εξοπλισμού αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για ένα σύστημα που επενδύει σε πραγματικές ανάγκες και όχι σε τυχαίες επιλογές. Παράλληλα, η τηλεϊατρική και η τηλεακτινολογία φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα πιστοποίησης, ποιότητας και νομικής ευθύνης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των εξ αποστάσεως διαγνώσεων και την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Panel II: «ΕΟΠΥΥ: Ποιες στρεβλώσεις υπάρχουν στο σύστημα αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων»

Ο Χρήστος Δαραμήλας, Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόεδρος Πανελ. Ομοσπ. Σωμ.-Συλ. Ατόμων με Σακχ. Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), Αντιπρόεδρος Β’, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επεσήμανε ως κεντρικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη διαχείριση του διαβήτη το γεγονός ότι εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκονται σε διαπραγμάτευση. « Με αποτέλεσμα να υπάρχει τρομερό εμπόδιο για την είσοδο νέων τεχνολογιών στο σύστημα υγείας και γενικά στο αποζημιωτικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρώτο πρόβλημα ξεκινά σε αυτό».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας πρόσεθσε οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη υποθεραπεύονται. «Μιλάμε για περισσότερα από 1.000.000 χιλιάδες ανθρώπους διαγνωσμένος πλέον στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που βγάλαμε με το τελευταίο δελτίο τύπου που ανέρτσε πως σας δει την προηγούμενη εβδομάδα, συζητάμε για έναν επιπολασμό 12%, ο οποίος κάθε χρόνο αυξάνεται. Το ότι τα χρήματα τα οποία διατίθενται στη Λ4 κατηγορία του ΕΟΠΥΥ για την διαχείριση του διαβήτη είναι πάρα πολύ λίγα έτσι κι αλλιώς. Ανέκαθεν ήταν λίγα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μεν ο κλειστός προϋπολογισμός προστατεύει από την προκλητή ζήτηση στο σακχαρώδη διαβήτη προσδίδει μια μεγάλη ασφάλεια για τον ΕΟΠΥΥ. Το ζητούμενο είναι εδώ, σύμφωνα με τον κ. Δαραμήλα«πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα τα χρήματα τα οποία υπάρχουν και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη βελτίωση στη διαχείριση της πάθησης καθαυτό».

Για το γραφειοκρατικο σύστημα ο Κώστας Μαριάκης, Γενικός Γραμματέας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) – Ιδρυτής, Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ στηλίτευσε το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ζήτησε από τις εταιρείες τι προϊόντα προτείνουν και τα χαρακτηριστικά τους και ποια η τιμή. Ωστόσο, βρίσκονται εδώ και καιρό σε αναμονή καθώς η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει σε κάτι ουσιαστικά. «Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουνε μπει στο Μητρώο έχουν εγκριθεί δηλαδή σαν προϊόντα τώρα και παραπάνω από ενάμιση χρόνο από τον Δεκέμβριο του 2025. Είμαστε μέσα του 2026, δηλαδή πάνω από ενάμιση χρόνο και αυτά τα προϊόντα και βάσει του ΦΕΚ του Φεβρουαρίου, θα έπρεπε μετά από έναν χρόνο να πάρουν την ούτως ή άλλως έστω την τιμή της κατηγορίας ούτε αυτό ισχύει με αποτέλεσμα να υπάρχει άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών».

Ο Αθανάσιος Ζαμάνης, Διοικητής ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι θα καλέσει την επιτροπή διαπραγμάτευσης, προκειμένου όλες οι διαπραγματεύσεις που έχουν χρονίσει να ολοκληρωθούν σύντομα, σε έξι μήνες να ολοκληρώνονται.

Ο νέος διοικητής επικαλέστηκε τα νέα εργαλεία και τον διάλογο με τους εταίρους- ασθενείς και εκπροσώπους της αγοράς- ώστε να βρεθούν λύσεις ακόμα και εκεί που υπάρχει σφιχτή χρηματοδότηση. Όπως επεσήμανε ο κ. Ζαμάνης δεν μπορεί να υιοθετηθεί κάθε νέα τεχνολογία ενώ συμφώνησε με τον πρόεδρος της ΕΚΠΑΥ στο προηγούμενο πάνελ για την αντικατάσταση της παλιάς τεχνολογίας ύστερα από μελέτη και αξιολόγηση. Σχετικά με τη διαχείριση της πληθώρας δεδομένων που έχει στη διάθεσή του ο οργανισμός ο κ. Ζαμάνης ανακοίνωσε ότι «είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ειδικά το Υπουργείο, τον τελευταίο καιρό, το αξιολογεί και το δουλεύει. Δηλαδή θα πάρει νομοθετικής πρωτοβουλίες γι’ αυτό».

Από την πλευρά του ο Θεοφάνης Χασάπης, Πρόεδρος, Σύλλογος Εταιρειών Παροχής Αναπνευστικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΑΥ) μιλώντας για τις αναπνευστικές συσκευές στο σπίτι, (οξυγονοθεραπεία, αναπνευστικές, υποστήριξη μηχανικού,) τόνισε ότι ως κλάδος προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες στον ασφαλισμένο στο 100%. Ωστόσο αντιμετωπίζει θέμα βιωσιμότητας λόγω του clawback «σταθερά πάνω από το 40%, που καταλαβαίνει ότι είναι μη βιώσιμο πλέον». Εκπονήθηκε α μελέτη μέσω της ICAP, «η οποία αποδεικνύεται ακριβώς ότι η βιωσιμότητα είναι τραγική. Ταυτόχρονα η εισροή των ασθενών είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις κάθε χρόνο. Ο κ. Χασάπης ζήτησε από τον διοικητή του ΕΟΠΥΥ συζήτηση , «καταρχάς να θέσουμε τους όρους ότι να χαρτογραφήσουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή, τι συμβαίνει, πώς είναι οι ασθενείς, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν μπορούμε πλέον να ορίσουμε ποιο είναι θεωρητικά το ανεκτό clawback».

Ειδική Ενότητα: Παρουσίαση νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών και μεθόδων

Στην Ομιλία – Παρουσίαση η Ντίνα Μπόνιου, Διευθύντρια, Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι , «οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας έχουν μεταμορφώσει την ογκολογική πρακτική, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια, εξατομίκευση και σημαντική μείωση της τοξικότητας. Η IMRT και η VMAT αποτελούν τη βάση της σύγχρονης θεραπείας, η SGRT και η IGRT εξασφαλίζουν μέγιστη ακρίβεια και έλεγχο της κίνησης, η DIBH προστατεύει κρίσιμα όργανα όπως η καρδιά, ενώ η SBRT προσφέρει θεραπευτική ισχύ συγκρίσιμη με χειρουργική επέμβαση. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να οδηγήσουν σε ακόμη πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες, καθιστώντας την ακτινοθεραπεία έναν από τους πιο δυναμικούς και εξελισσόμενους τομείς της σύγχρονης ογκολογίας».

Στην Ομιλία με τίτλο “Το Νοσοκομείο Σήμερα – Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Απεικόνισης – Digital AI based PET/CT – Photon-counting CT” Θεόδωρος Πιπίκος, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής τμήματος πυρηνικής ιατρικής & PET/CT, ΥΓΕΙΑ παρουσίασε τη σύγχρονη μετάβαση της ιατρικής απεικόνισης σε ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, το Digital AI-based PET/CT και το Photon-Counting CT ενισχύουν την ακρίβεια, την ταχύτητα και την ασφάλεια της διάγνωσης.Στο επίκεντρο βρίσκεται η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως το Biograph Trinion PET/CT, που επιτρέπουν χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, υψηλότερη ποιότητα εικόνας, καλύτερη ποσοτικοποίηση και πιο τεκμηριωμένες κλινικές αποφάσεις.Η καινοτομία στην απεικόνιση δεν αφορά απλώς την απόκτηση νέου εξοπλισμού, αλλά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας για τον ασθενή, τον ιατρό και το σύστημα υγείας, με στόχο πιο εξατομικευμένη, ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα.

Στην ομιλία του μέσω διαδικτυακής συμμετοχής ο Διονύσης Στούμπος, Επιμελητής Β Αιματολογικό, Νοσοκομείο Μεταξά παρουσίασε την εφαρμογή κινητών σταθμών πληροφορικής δίπλα στην κλίνη του ασθενούς στην Αιματολογική Κλινική του Γ.Α.Ν. «Μεταξά επεσήμανε ότι η ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας φέρνει τον γιατρό κοντά τον ασθενή, μειώνοντας τον χρόνο, τη γραφειοκρατία και του επιτρέπει να αφιερωθεί περισσότερο στην κλινική φροντίδα.

Χάρη στον τροχήλατο υπολογιστή στην πραγματικότητα αλλάζει η καθημερινότητα ενός δημόσιου νοσοκομείου. Η χρήση του απαλλάσσει τον γιατρό από χειρόγραφες σημειώσεις και πλέον «η αξιολόγηση, η λήψη της κλινικής απόφασης και η καταχώρηση των εντολών πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίπλα στην κλίνη». Συνεπώς η θεραπευτική απόφαση δεν καθυστερεί μέχρι να επιστρέψουμε στο γραφείο, αλλά «εκτελείται εκείνη τη στιγμή.

Στην ομιλία του ο Δημήτριος Η. Μπολοβής, καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας η στο θέμα της εκπαίδευσης νέων χειρουργών στις νέες τεχνολογίες υπογράμμισε στα λεγόμενά του την ανάγκη δημιουργίας ενός οικοσυστήματος για να λειτουργήσει και να αποδώσει ένα μηχάνημα. Αναφορικά με τις στρεβλώσεις ο κ. Μπόβολης ανέφερε χαρακτηριστικά «σήμερα έχουμε το φαινόμενο να έχουμε περισσότερα ρομπότ στην Ελλάδα από ότι εκπαιδευμένους γυναικολόγος στη ρομποτική χειρουργική.» Με βάση την εμπειρία του στη Γερμανία όσο στο Ερρίκος Ντυνάν ο καθηγητής τόνισε την ανάγκη συνεργασίας του εκπαιδευμένου προσωπικού και της διοίκησης, αλλά και του ιατρικού προσωπικού την ώρα του χειρουργείου «Πρέπει να έχουμε μία ομάδα, να υπάρχουν συνεργάτες. όλοι όσοι συμμετέχουν σε ρομποτικό χειρουργείο, πρέπει να παίζουν το ρόλο τους. Πρέπει να βασιζόμαστε στα διεθνή πρότυπα, στα διεθνή δεδομένα, να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός χειρουργείων, ώστε να δίνετε η δυνατότητα εκπαίδευσης και φυσικά είναι θέμα δεύτερης γνώμης, όπως και η συμμετοχή σε διάφορες ερευνητικές θέσεις».

Στην Ομιλία – Παρουσίαση του ο Δρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” – Πρόεδρος Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας σχολίασε ότι με το ταμείο ανάκαμψης ανανεώθηκε ο εξοπλισμός στο ΕΣΥ, αλλά αναρωτήθηκε εάν αυτές οι επενδύσεις έγιναν με κάποιο προγραμματισμό ή έγιναν τυχαία. Όσο αφορά την καινοτομία στον κλάδο του σημείωσε ότι «η ειδικότητα της ακτινολογίας υφίσταται ένα τεράστιο μετασχηματισμό» και ανέφερε τους αλγόριθμους της τεχνητής νοημοσύνης και σε νέες τεχνολογίες Photon-Couting CT το PET /CT και το PET/MR.

Ο κ. Χαλαζωνίτης αποσαφήνισε ότι οι εξετάσεις πλέον του PET/CT έχουν βελτιωθεί, ως προς την ποσότητα της ακτινοβολίας που παίρνει ο ασθενής. Όσο για τα radiomics, εξήγησε ο κ. Χαλαζωνίτης ότι πρόκειται για μια υβριδική εξέταση, «που πατάει πάνω σε εικόνες ακτινολογικές από διάφορα μηχανήματα, ακόμα και από απλές ακτινογραφίες χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να εξάγει δεδομένα τα οποία αυτά δεδομένα δεν είναι ορατά από τον ανθρώπινο οφθαλμού».

Κατά τη συζήτηση στο Panel IΙI με θέμα «Νέες τεχνολογίες στην Υγεία: που βρισκόμαστε ;» ο Γιώργος Δαφούλας, Ειδικός Συνεργάτης Ψηφιακής Υγείας, Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην ψηφιακή κατάταξη στην 6η θέση στην Ευρώπη , αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η διαχείριση της αλλαγής, εστιάζοντας στην εμπλοκή της ηγεσίας. Όπως υπενθύμισε ο κ. Δαφούλας το Φθινόπωρο έρχεται το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή αξιοποίηση δεδομένων υγείας και πλέον «θα έχουμε και τα νομικά εργαλεία για να διαθέτουμε πιο εύκολα δεδομένα είτε για αλγόριθμους, είτε για αξιολόγηση».

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Μέλος ΔΣ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.) και Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, DRAEGER HELLAS σημείωσε ότι η μετάβαση του οικοσυστήματος εξασφαλίζει στις εταιρίες μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μια μεγαλύτερη ευελιξία και μια μεγαλύτερη δυνατότητα να «δώσουμε τα όρια της τεχνολογίας κιόλας που παρέχουμε. Πολλές φορές δίνονται μηχανήματα που έχουν απίστευτες δυνατότητες, αλλά χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρό βαθμό των δυνατοτήτων τους. Με το επιχείρημα ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι βρισκόμαστε ως χώρα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι ρυθμοί πρέπει να είναι πιο έντονοι. Αναφερόμενος στη «τύχη» ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Παπαδόπουλος έφερε ως παράδειγμα ότι η ψηφιοποίηση των ορφανών νοσοκομείων είχε διάρκεια ενός χρόνου, δηλαδή νοσοκομείων χωρίς δίκτυο.

Ο Θανάσης Παπαποστόλου, Αντιπρόεδρος, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ επεσήμανε την εξέλιξη της λειτουργίας του My Health data , τονίζοντας της σημασίας της «integration από την αρχή της παραγωγής των δεδομένων μέχρι το cloud και πίσω». Πέρα από τα θετικά βήματα ο κ. Παπαποστόλου «ίσως πρέπει να γίνεται ένας μεγαλύτερος έλεγχος στις πραγματικές ανάγκες ενός νοσοκομείου στο τι εγκρίνεται για κάθε ένα, μια αξιολόγηση βιοϊατρικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα περιφερειακό νοσοκομείο μη έχοντας, ας πούμε μαγνητικό τομογράφος, έναν Tesla να ζητήσει κατευθείαν τρία Tesla». Ο κ. Παπαποστόλου εξήγησε ότι εφόσον εκτελούνται λίγες εξετάσεις θα επιβαρύνει οικονομικά το νοσοκομείο, αλλά και δεν θα εξυπηρετεί όλους τους ασθενείς.

Ο Βαγγελης Μουταχτής, υπεύθυνος εμπορικού κλάδου του ΕΚΑΠΤΥ στάθηκε στις μεγαλύτερες προκλήσεις και υπενθύμισε ότι από την πλευρά της ευρωπαϊκής Επιτροπής του DG Reform (Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων) υπάρχει μια χρηματοδότηση για να αντιμετωπιστούν, σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο ίδιος επεσήμανε την στόχευση στην αξιολόγηση και το παράδειγμα της τηλεϊατρικής, για την οποία μέριμνά η ΕΚΑΠΤΥ λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για τους κατοίκους στα απομακρυσμένα νησιά. «Η πιστοποίηση της τηλεϊατρικής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα» υπογράμμισε στα λεγόμενα, σχολιάζοντας τους ανασταλτικούς παράγοντες ως προς τη τεχνολογία και τα ζητήματα ελλιπούς χρηματοδότησης.

Ο Δρ. Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” – Πρόεδρος Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας στάθηκε στη νομική ευθύνη στην εξ αποστάσεως διάγνωση. Ο κ. Χαλαζωνίτης επεσήμανε ότι ο τηλεακτινολόγος θεωρείται ως παρών. Η ευθύνη βαρύνει τον κλινικό γιατρό που ζητά την εξέταση και τον ακτινολόγο που παρακολουθεί. Ο κ. Χαλαζωνίτης υποστήριξε ότι απαιτείται νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεακτινολογία, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο Υγείας.