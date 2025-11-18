Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ, για τους ήδη συμβεβλημένους από το 2022 Προσωπικούς Ιατρούς Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδικαίως και λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι προσωπικοί ιατροί τους οποίους αφορά η παρούσα πρόσκληση έχουν ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να επισυνάψουν στην αίτηση για υπογραφή της νέας σύμβασης μέσω της πλατφόρμας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώθηκε για τη δημοσιοποίηση της νέας σύμβασης του ΕΟΠΥΥ, προς τους προσωπικούς ιατρούς και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά και έχει δεχθεί σειρά διαμαρτυριών από μέλη του, τα οποία επισημαίνουν ότι στο κείμενο περιλαμβάνονται κατ’ οίκον επισκέψεις, χωρίς καμία σαφή πρόβλεψη για τον τρόπο αμοιβής τους. Η απουσία συγκεκριμένων όρων θεωρείται προβληματική, καθώς εισάγει αιφνιδιαστικά πρόσθετες υποχρεώσεις που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου, ενώ αφορούν υπηρεσίες με σημαντικό κόστος χρόνου, μετακινήσεων και λειτουργικών εξόδων.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την πάγια θέση ότι η κατ’ οίκον επίσκεψη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ούτε να παρέχεται χωρίς αμοιβή. Πρέπει να αποτελεί επιλογή του ιατρού, να πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό είναι εφικτό, και να αποζημιώνεται με αμοιβή που θα συμφωνηθεί θεσμικά, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Οποιαδήποτε υποχρέωση χωρίς αντίστοιχη αποζημίωση υπονομεύει την αξιοπρέπεια του ιατρού και τη βιωσιμότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αναμένει τη δημοσιοποίηση της απόφασης για σημαντική αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά πράξη και περίπτωση, για κλινικούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, όπως έχει δεσμευθεί ο Υπουργός Υγείας. Η ενίσχυση της αποζημίωσης αποτελεί κρίσιμο βήμα για να συνεχίσουν οι γιατροί να στηρίζουν ουσιαστικά τον θεσμό.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Ο προσωπικός ιατρός είναι ο πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ο θεσμός πρέπει να γίνει ελκυστικός, ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανούς επιστήμονες. Ζητούμε αξιοπρεπείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί να τίθενται υποχρεώσεις χωρίς προηγούμενο διάλογο και χωρίς την αντίστοιχη οικονομική κάλυψη. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των γιατρών και να διεκδικεί όρους που αντανακλούν τον σεβασμό στο έργο τους.»