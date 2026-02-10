Ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί το επενδυτικό πλάνο ύψους 1,8 δις που υλοποιεί η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έως το 2028. Aξιοποιώντας το μέτρο συμψηφισμού clawback με επενδύσεις, o κλάδος δημιουργεί δέκα νέα εργοστάσια και δεκατέσσερεις ερευνητικές υποδομές, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική βάση και θωρακίζοντας την επάρκεια φαρμάκων στη χώρα μας.

Αντιπροσωπεύοντας το 12% του παραγωγικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αναγνωρίζεται ως ένας από τους πέντε σημαντικότερους παραγωγικούς κόμβους φαρμάκων στην Ευρώπη, ενώ με τις νέες επενδύσεις της ενισχύει την ήδη δυναμική θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά. Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν την γεωγραφική θέση της Eλλάδας, το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και τις πιστοποιημένες υποδομές της, οι προοπτικές που διανοίγονται για το μέλλον είναι ακόμα πιο θετικές. Κι αυτό, γιατί τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε κέντρο φαρμακευτικής παραγωγής και καινοτομίας στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη.

ELPEN: Επενδύει σε παραγωγή, έρευνα και εξωστρέφεια

Επενδύσεις ύψους 310 εκ. ευρώ έως το 2028 υλοποιεί η ELPEN, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό και ερευνητικό οικοσύστημα στη χώρα. Στον παραγωγικό τομέα οι επενδύσεις της αφορούν στην επέκταση των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων στο Πικέρμι Αττικής, σε δύο εργοστάσια στην Κερατέα Αττικής, σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων στο Μαρκόπουλο Αττικής και σε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, σε συνεργασία με την εταιρεία Win Medica, μέλος του Ομίλου ELPEN. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία του του Athens LifeTech Park, που αναμένεται να λειτουργήσει το 1ο τρίμηνο του 2026.

Με την ολοκλήρωσή του επενδυτικού της πλάνου, η εταιρεία θα καλύπτει ετησίως περισσότερους από 10 εκατομμύρια ασθενείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η συνολική της επίδραση στην απασχόληση ξεπερνά τις 9.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής αποτελεί επίσης για την ELPEN τη βάση της διεθνούς της παρουσίας. Κι αυτό γιατί ενδυναμώνει την ήδη έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα σε πάνω από 90 χώρες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι για το 2026 η στόχευση της εταιρείας σε επίπεδο εξαγωγών είναι να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Έρευνα: Πυλώνας προτεραιότητας στις επενδύσεις της ELPEN

Στα 60 χρόνια δημιουργικής πορείας και δράσης της η ELPEN εστιάζει διαχρονικά στον τομέα της έρευνας, επενδύοντας περισσότερο από το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά προγράμματα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, επενδύει στην επόμενη ημέρα, τοποθετώντας την έρευνα στον πυρήνα των επενδύσεών της. Τ

Το Athens LifeTech Park που υλοποιεί στα Σπάτα Αττικής αποτελεί το 1ο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποστολή του είναι να προάγει την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, μέσα από επιστημονική αριστεία και συνεργασίες, προς όφελος των ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της ELPEN στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικών μορφών υψηλής προστιθέμενης αξίας με προσήλωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια των νέων φαρμάκων και ακολουθώντας τις προδιαγραφές των GMP και GLP. Η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας το διάστημα 2024-2025 εστίασε στη βιομηχανική έρευνα, τις προκλινικές & κλινικές μελέτες για την ανάπτυξη στερεών και εισπνεόμενων φαρμακευτικών μορφών χημικών μορίων και διεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντός του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου και σύμφωνα με τις αρχές ποιότητας σχεδιασμού (QbD). Το ερευνητικό έργο της περιόδου 2024-2025 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης “Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback και συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” ΕΛΛΑΔΑ 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.