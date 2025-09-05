Η Angelini Pharma, μέλος της ιδιωτικής εταιρείας Angelini Industries, κοινοποίησε θετικά ευρήματα από κλινικές δοκιμές και από την πραγματική κλινική πρακτική σε ενήλικες που πάσχουν από επιληψία και μη ελεγχόμενες κρίσεις εστιακής έναρξης, αποδεικνύοντας ότι η θεραπεία με cenobamate προσέφερε οφέλη που υπερβαίνουν τη μείωση των κρίσεων, οδηγώντας σε μείωση των νοσηλειών και των επισκέψεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, μαζί με δεδομένα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου αιφνίδιου, ανεξήγητου θανάτου από επιληψία (SUDEP). Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 36ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Επιληψία (International Epilepsy Conference – IEC) που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

To cenobamate είναι ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο (ASM) που έχει εγκριθεί στην Ευρώπη ως συμπληρωματική θεραπεία για επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχει ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον δύο αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Η αναδρομική μελέτη που περιελάμβανε τον ισπανικό πληθυσμό της πολυκεντρικής ανοιχτής μελέτης φάσης 3, η οποία διεξήχθη σε εννέα νοσοκομεία της Ισπανίας και στην οποία συμμετείχαν 129 ασθενείς, έδειξε σημαντική μείωση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων υψηλών και σταθερών ποσοστών απουσίας επιληπτικών κρίσεων. Τα σωρευτικά ποσοστά διατήρησης ήταν 71%, 60% και 56% μετά από 1, 2 και 3 χρόνια αντίστοιχα. Κατά την τελευταία επίσκεψη, το 28,7%, το 18,8% και το 11,8% των ασθενών παρέμεναν χωρίς κρίσεις για τουλάχιστον 1 έτος, 2 έτη και 3 έτη αντίστοιχα. Τα ποσοστά απουσίας επιληπτικών κρίσεων ήταν υψηλότερα σε άτομα που είχαν προηγουμένως δοκιμάσει ανεπιτυχώς έως 3 ή λιγότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης θεραπείας με αποτελεσματικά φάρμακα.

Μια post-hoc ανάλυση αυτού του πληθυσμού έδειξε ότι οι ασθενείς που διατήρησαν την ελευθερία από κρίσεις, ειδικά από εστιακές κρίσεις που εξελίσσονται σε δευτερογενείς τονικοκλονικές κρίσεις, παρουσίασαν επίσης στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου αιφνίδιου, ανεξήγητου θανάτου από επιληψία, όπως μετρήθηκε με τις εγκεκριμένες κλίμακες SUDEP-3 και SUDEP-7. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά, καθώς αναδεικνύουν τη σημασία που έχει το να πετύχουμε την απουσία επιληπτικών κρίσεων και τον ρόλο της cenobamate στη βελτίωση της ζωής των ασθενών, καθώς και τη σημασία που έχει η εκτίμηση της δυνατότητας μείωσης του κινδύνου SUDEP κατά την έναρξη ή/και την αλλαγή της θεραπείας σε ασθενείς με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης.

«Η πρόσβαση στα πιο πρόσφατα αντισπασμωδικά φάρμακα (ASM) και η έγκαιρη χρήση τους μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία», δήλωσε ο Vicente Villanueva, MD, Phd, Επικεφαλής Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Μονάδα Φαρμακο-Ανθεκτικής Επιληψίας, Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείου Univesitario y Politecnico La Fe, Ισπανία. «Τα ASM είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της φροντίδας και διαχείρισης της επιληψίας – την απουσία επιληπτικών κρίσεων και τα συνακόλουθα οφέλη».

Επιπλέον, μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης της βάσης δεδομένων IQVIA PharMetrics Plus, στην οποία αναλύθηκε η χρήση υπηρεσιών υγείας μεταξύ ενήλικων ασθενών με επιληπτικές κρίσεις εστιακής έναρξης που έλαβαν θεραπεία με cenobamate στις ΗΠΑ, αποκάλυψε μια σημαντική μείωση στο ποσοστό των ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν και να επισκεφτούν το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Η παρατηρούμενη σημαντική μείωση των ποσοστών νοσηλείας και των επισκέψεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών δεν αντανακλά μόνο τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων που υπερβαίνουν τις επιληπτικές κρίσεις, αλλά υποδεικνύει επίσης τη δυνατότητα της cenobamate να μειώσει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η Angelini Pharma παρουσίασε επίσης μια έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ επιληψίας και κατάθλιψης. Σε αυτή την πρωτοποριακή μελέτη, όπου χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, εντοπίστηκαν κρίσιμοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση κατάθλιψης σε άτομα με επιληψία και αντίστροφα, παρέχοντας μια οδό για στοχευμένες και έγκαιρες παρεμβάσεις. Η έρευνα αυτή υποστηρίζει μια ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα του εγκεφάλου, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από επιληψία και κατάθλιψη.

«Η διερεύνηση νέων τρόπων που θα επιτρέψουν στους ασθενείς να ελέγχουν τις επιληπτικές κρίσεις είναι βασικός μας στόχος στην Angelini Pharma», δήλωσε ο Rafal Kaminski, Διευθύνων Επιστημονικός Σύμβουλος της Angelini Pharma. «Η επιληψία επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν τα άτομα με μη ελεγχόμενες επιληπτικές κρίσεις να αποκτήσουν τον έλεγχο της κατάστασής τους, με απώτερο σκοπό την πλήρη απουσία κρίσεων».