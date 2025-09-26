Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική, καθιστώντας τη ρομποτική χειρουργική την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο για την εκτέλεση επεμβάσεων με υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια. Η ρομποτική τεχνολογία προσφέρει μειωμένη μετεγχειρητική νοσηρότητα, μείωση του πόνου, περιορισμένη απώλεια αίματος, χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών και ταχύτερη αποκατάσταση, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ανοιχτές χειρουργικές τεχνικές.

Κορυφαία εξειδίκευση στη Ρομποτική Γυναικολογία στο Metropolitan General

Η Α΄ Γυναικολογική Κλινική – Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General αποτελεί κορυφαίο διεθνές κέντρο αναφοράς και εκπαίδευσης στην ρομποτική γυναικολογική χειρουργική, εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος γυναικολογικών παθήσεων με την πλέον προηγμένη τεχνολογία. Η κλινική εφαρμόζει ρομποτικές επεμβάσεις για καλοήθεις καταστάσεις όπως ινομυώματα και δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας, καθώς και για πολύπλοκα ογκολογικά περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου, διασφαλίζοντας βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα βάσει εξατομικευμένης προσέγγισης.

Ο Διευθυντής της Κλινικής, δρ Νικόλαος Πλεύρης, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, έχει αποκτήσει το σημαντικό διεθνές πιστοποιητικό “Master Surgeon in Robotic Surgery” (MSRS) από την Surgical Review Corporation (SRC), έναν από τους πιο έγκυρους φορείς πιστοποίησης χειρουργικών δεξιοτήτων παγκοσμίως. Επιπλέον, ο δρ Πλεύρης διακρίθηκε ως Επίσημος Εκπαιδευτής (Proctor) του συστήματος ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci της εταιρείας Intuitive Surgical (ΗΠΑ), γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους ελάχιστους χειρουργούς στην Ελλάδα με ρόλο καθοδήγησης και εκπαίδευσης συναδέλφων σε προηγμένες ρομποτικές τεχνικές.

Με την εξειδίκευσή του αυτή, ο δρ Πλεύρης παρέχει καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια ρομποτικών επεμβάσεων, ενισχύοντας τις δεξιότητες των χειρουργών και συμβάλλοντας στη διάδοση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα Da Vinci Xi

Το Metropolitan General διαθέτει το σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci Xi, ένα από τα πλέον εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα παγκοσμίως. Το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου χειρουργού και προσφέρει τρισδιάστατη υψηλής ανάλυσης απεικόνιση, σταθερότητα εικόνας και μεγέθυνση, επιτρέποντας εξαιρετικά ακριβείς χειρουργικές κινήσεις. Η χρήση του συστήματος επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων γυναικολογικών επεμβάσεων με μειωμένη επεμβατικότητα, βελτιώνοντας τα κλινικά αποτελέσματα και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η λειτουργία της Α΄ Γυναικολογικής Κλινικής στο Metropolitan General, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του δρ Πλεύρη, συνιστά πρότυπο κέντρο ρομποτικής γυναικολογικής χειρουργικής, που συνδυάζει τη διεθνή γνώση, την τεχνολογία αιχμής και την καινοτόμο εκπαίδευση χειρουργών, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της ρομποτικής τεχνολογίας στη σύγχρονη γυναικολογική πρακτική.