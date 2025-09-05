Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου και στα νοσοκομεία Σερρών και Κιλκίς, την τρίτη και τελευταία ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τον βουλευτή Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, επισκέφτηκε αρχικά το Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου. Ο κ. Γεωργιάδης αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του κέντρου υγείας, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη συνέχεια ο Υπουργός επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη και τους βουλευτές Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Το Νοσοκομείο Σερρών είναι ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α’, με συνολικό μηνιαίο κόστος κινήτρου 35.400€ για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ. Σε σχέση με το 2019, στο νοσοκομείο υπηρετούν επιπλέον 30 ιατροί και 19 νοσηλευτές. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται έργα ενεργειακής αναβάθμισης με εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ο προϋπολογισμός το 2019 διαμορφώθηκε στα 14,3 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 23,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67,5%.

Νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγο παρουσία των βουλευτών Σερρών Κώστα Καραμανλή, Τάσο Χατζηβασιλείου, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Τελευταίος σταθμός της τρίτης μέρας περιοδείας του Υπουργού στη Βόρεια Ελλάδα ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Κιλκίς Σάββας Κιόλογλου και ο Αναπληρωτής Διοικητής Νικόλαος Χατζηαντωνίου.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μπογιατζίδη, τον βουλευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς είναι ενταγμένο σε προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας B’, με συνολικό μηνιαίο κόστος κινήτρου 15.800€ για τους υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ. ⁠Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν επιπλέον 16 ιατροί και 9 άτομα ως λοιπό προσωπικό. Ταυτόχρονα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, στο νοσοκομείο εκτελούνται έργα αναβάθμισης του κτηρίου και εκσυγχρονισμού του τμήματος επειγόντων περιστατικών προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ ενώ αναμένεται να ενισχυθεί με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 769.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του για 2019 διαμορφώθηκε στα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 στα 7,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57,1%

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είχαμε μία εξαιρετικά παραγωγική ημέρα, την 3η της περιοδείας μας και την καταληκτική. Επισκεφτήκαμε το κέντρο υγείας στο Κάτω Νευροκόπι το οποίο ανακατασκευάζουμε εξ’ ολοκλήρου και παρουσιάσαμε και την κινητή μονάδα υγείας με την οποία εξετάσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Στη συνέχεια, πήγαμε στις Σέρρες που συναντήσαμε τον Μητροπολίτη και αργότερα στο νοσοκομείο Σερρών όπου συνομιλήσαμε με τους εργαζομένους και με και τη νέα του διοίκηση μέσα σε μία πολύ παραγωγική και ωραία συνάντηση. Η περιοδεία έκλεισε με μία επίσκεψη στο νοσοκομείο Κιλκίς όπου και επιθεωρήσαμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με τα νέα ΤΕΠ που παραδίδονται σε περίπου τέσσερις μήνες από σήμερα. Μιλήσαμε με το Σωματείο Εργαζομένων επίσης σε εξαιρετικά καλό κλίμα και βάλαμε τις βάσεις για το άνοιγμα της ΜΕΘ μέσα στο ’26. Δυστυχώς λόγω των επεισοδίων και της βίας που ασκήθηκε από μερίδα θερμοκέφαλων της αριστεράς στο νοσοκομείο της Δράμας, χάθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ και το νοσοκομείο της Δράμας και να μιλήσουμε για το υπαρκτό και πραγματικό πρόβλημα της ελλείψεως παθολόγων σε αυτό το νοσοκομείο. Ελπίζω σε ένα επόμενό μου ταξίδι υπό άλλες συνθήκες να μπορέσει να γίνει εφικτή αυτή η συνάντηση».