Ο στρατηγικός ρόλος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης, της ασφάλειας εφοδιασμού και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αναδείχθηκε κατά την επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα αντιπροσωπείας της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων, ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού και περιορισμού των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες, με έμφαση στην ανάπτυξη παραγωγικής βάσης για φάρμακα και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες (APIs) εντός της Ευρώπης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα: ισχυρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, παραγωγικές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και σημαντική επενδυτική και ερευνητική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) παρουσίασε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δυναμική του κλάδου και τη συμβολή του στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τα κρίσιμα φάρμακα, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα.

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 51 μονάδες παραγωγής φαρμάκων και 31 κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, ενώ οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, προηγμένες τεχνολογίες, έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό. Η δυναμικότητα αυτή δεν αφορά μόνο την ελληνική αγορά, αλλά αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και ενισχύει την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η Τρίπολη στον χάρτη της νέας ευρωπαϊκής φαρμακευτικής παραγωγής

Κεντρικό σημείο της αποστολής αποτέλεσε η επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης, όπου διαμορφώνεται ένας νέος κόμβος φαρμακευτικής παραγωγής, μέσα από σημαντικές επενδύσεις των DEMO, WinMedica (Ομίλου ELPEN) και FARAN.

Το κλιμάκιο των ευρωβουλευτών επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις της DEMO για την ανάπτυξη και παραγωγή ογκολογικών και πενικιλλινούχων φαρμακευτικών προϊόντων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι επενδύσεις των WinMedica (Ομίλου ELPEN) και FARAN, οι οποίες ενισχύουν περαιτέρω το παραγωγικό οικοσύστημα της περιοχής.

Η Τρίπολη αποτελεί έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη μπορεί να συνδεθεί με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης για την υγεία και τη φαρμακευτική ασφάλεια. Παράλληλα, δημιουργούνται θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και νέες προοπτικές για την έρευνα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη.

Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει παραγωγικό κόμβο της Ευρώπης

Η ΠΕΦ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει τα βασικά συστατικά για να διαδραματίσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική φαρμακευτικής παραγωγής: ισχυρή βιομηχανική βάση, επιστημονική και παραγωγική τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντική επενδυτική δυναμική.

Η ενίσχυση αυτής της βάσης αποτελεί εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη παραγωγή εντός των συνόρων της, διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού και ισχυρότερες δυνατότητες παραγωγής κρίσιμων φαρμάκων και πρώτων υλών.

Οι επενδύσεις που υλοποιούνται από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, €1,8 δις. μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, μετατρέποντας τη χώρα σε έναν παραγωγικό και τεχνολογικό κόμβο της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Η επίσκεψη της Επιτροπής (SANT) ανέδειξε έμπρακτα τη συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και της φαρμακευτικής ασφάλειας.

Όπως τόνισε o Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DEMO, Δημήτρης Δέμος, «οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα αποτελούν επενδύσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγική δυναμικότητα. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Η παρουσία της Επιτροπής SANT στην Αθήνα και στην Τρίπολη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους Ευρωπαίους νομοθέτες όχι μόνο τις δυνατότητες που ήδη διαθέτει η χώρα μας, αλλά επιβεβαιώνει και τη σημασία που αποκτά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της παραγωγής φαρμάκων».

Η Ελλάδα διαθέτει τη βάση, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία την τεχνογνωσία και την επενδυτική δυναμική. Το ζητούμενο είναι η δυναμική αυτή να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για περισσότερη παραγωγή, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ασφάλεια εφοδιασμού.