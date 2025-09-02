Το ParadigMS Foundation σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ) διοργανώνουν μία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος επιστημονική ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες και Μελλοντικές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ)». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρες 16:00-20:30, στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης, στα Προπύλαια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), από διεθνείς ειδικούς επιστήμονες υψηλού κύρους.

Η ημερίδα έχει σχεδιαστεί για να φωτίσει τα βασικά μοριακά μονοπάτια που οδηγούν σε βλάβες στη ΣΚΠ και τις σπανιότερες νευροαυτοάνοσες νόσους NMOSD και MOGAD, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στις επαναστατικές θεραπευτικές στρατηγικές που επαναπροσδιορίζουν την πρακτική της νευρολογίας.

Κύρια Χαρακτηριστικά της Ημερίδας:

Διεθνής Συνεργασία: Συντονισμός από τον Καθ. Νικόλαο Γρηγοριάδη (ΑΠΘ) και την Καθ. Celia Oreja-Guevara (Ισπανία). Πρωτοποριακά Θέματα: Θα αναλυθούν κρίσιμοι μηχανισμοί, όπως ο ρόλος των Β-κυττάρων, των μικρογλοιακών κυττάρων, του συστήματος σφιγγοσίνης και του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, με άμεσες επιπτώσεις στην κλινική πρακτική. Διεθνής Ομάδα Ομιλητών: Πάνω από 20 ερευνητές και κλινικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Φινλανδία, Γαλλία, Αίγυπτος) θα μοιραστούν επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες τους.



Δωρεάν Συμμετοχή: Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε γιατρούς και ερευνητές. Έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 180 Έλληνες επιστήμονες να συμμετάσχουν δια ζώσης στην εκδήλωση.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες που καλύπτουν:

B-λεμφοκύτταρα στη ΣΚΠ: Παθολογία και κλινική ανταπόκριση των θεραπειών.

Αστροκύτταρα, Ολιγοδενδροκύτταρα και Μυελίνη στις ΣΚΠ, NMOSD & MOGAD.

Ρόλος της Μικρογλοίας στην εμφάνιση και εξέλιξη της ΣΚΠ.

Σφιγγοσίνη & Ενδοκανναβινοειδές Σύστημα: Νέοι θεραπευτικοί στόχοι με έμφαση στην ένταξη της φαρμακευτικής κάνναβης στη θεραπευτική φαρέτρα για τη νόσο.

Ανοσοανασύσταση: Καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση της ΣΚΠ.

«Αυτή η ημερίδα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελληνική Νευρολογική Κοινότητα να έρθει σε άμεση επαφή με παγκοσμίου φήμης ειδικούς και να ενημερωθεί για τις πιο σύγχρονες τάσεις στη θεραπευτική της ΣΚΠ και σπανίων απομυελινωτικών νοσημάτων στη βάση της υποκείμενης ανοσοπαθολογίας τους. Στόχος μας είναι η επιστημονική γνώση να μεταφραστεί σε βελτιωμένη φροντίδα για τους ασθενείς μας», δηλώνει ο Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ Νικόλαος Γρηγοριάδης.

Το ParadigMS Foundation (www.paradigms.foundation/ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός νευρολόγων, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της φροντίδας των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση, NMOSD και MOGAD. Αυτό επιτυγχάνεται μετατρέποντας την επιστημονική γνώση και την εμπειρία των ειδικών σε πρακτική εκπαίδευση για νευρολόγους και νέους γιατρούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η ΕΛΛ.Α.ΝΑ (www.helani.gr) είναι μη-κερδοσκοπικός φορέας και ιδρύθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κλινικών ιατρών, των επιστημόνων υγείας και των βιολογικών επιστημών για την προώθηση και την ενίσχυση της έρευνας, της εκπαίδευσης καθώς και την αξιοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων στις ανοσοδιαμεσολαβούμενες νόσους του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και των μυών. Επιπλέον, έχει ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της βασικής και κλινικής έρευνας και εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Νευροανοσολογίας και της Αυτοάνοσης Νευρολογίας στην Ελλάδα.

Το ParadigMS και η ΕΛΛ.Α.ΝΑ ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Καθηγητή Καρδιολογίας Γεράσιμο Σιάσο για την ευγενική διάθεση χώρου στο ιστορικό κτίριο των Προπυλαίων του ΕΚΠΑ για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Τέλος, το ParadigMS και η ΕΛΛ.Α.ΝΑ ευχαριστούν τους χορηγούς της εκδήλωσης για την αρωγή τους.