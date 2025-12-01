Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) σε εσωτερικό υπόμνημα αναφέρει ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πιθανόν να πέθαναν εξαιτίας του εμβολιασμού τους κατά του κορωνοϊού, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα The New York Times.

Ειδικότερα, ο διευθυντής του τμήματος εμβολίων του FDA Βινάι Πρασάντ ανέφερε σε ένα σημείωμα προς το προσωπικό του οργανισμού ότι μία έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά πέθαναν «μετά και εξαιτίας» της χορήγησης του εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Το σημείωμα, το οποίο έλαβε η εφημερίδα The New York Times δεν έχει δημοσιοποιηθεί και δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ηλικία των παιδιών.

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τον FDA, δεν σχολίασε το δημοσίευμα των New York Times. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ έχει πιέσει για σημαντικές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, περιορίζοντας τη χρήση τους σε άτομα ηλικίας από 65 ετών και πάνω, καθώς και σε χρονίως πάσχοντες. Ο Κένεντι έχει επίσης δημόσια επιτεθεί κατά των εμβολίων, συσχετίζοντάς τα με τον αυτισμό σε παιδιά, ενώ έχει αναφέρει ότι πρόκειται να αναθεωρήσει συνολικά την εμβολιαστική πολιτική της χώρας.