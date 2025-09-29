Από την 1η Οκτωβρίου, ξεκινά η λειτουργία του νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού στα νοσοκομεία και τις δομές του ΕΣΥ, το οποίο είναι πιο φιλικό και εύχρηστο, διαθέσιμο όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Μέχρι σήμερα εάν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, καλούσε το τηλέφωνο του συγκεκριμένου νοσοκομείου ή το 1535.

Αυτοί οι τρόποι καταργούνται, προκειμένου να διασφαλιστούν η ενιαία καταγραφή, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου. Από 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566

της εφαρμογής MyHealth App

της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού είτε τηλεφωνικά με τη δομή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα, όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα πρέπει να αναρτώνται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, «Σήμερα, στο ΕΣΥ εξετάζονται περισσότεροι από 500.000 πολίτες τον μήνα. Με τις αλλαγές που εισάγουμε και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία που υλοποιούμε, ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τους 830.000 ασθενείς μηνιαίως, εξασφαλίζοντας ταχύτερη πρόσβαση και αμεσότερη φροντίδα για τον πολίτη. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν χάνονται ραντεβού, δεν υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης γνωρίζει με διαφάνεια πότε και πού θα εξυπηρετηθεί. Χωρίς να χάνει τη σειρά του, χωρίς να αναμένει, αλλά με το ΕΣΥ να τον περιμένει».

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyHealth App η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Επίσης οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού και στην ψηφιακή πλατφόρμα finddoctors.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή με τους κωδικούς ΑΗΦΥ (Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας) που έχουν λάβει από τον προσωπικό τους γιατρό.

Το 1566, που είναι ενεργό από τον Ιούλιο συγκεντρώνει όλη την πληροφόρηση για θέματα Υγείας σε έναν ενιαίο αριθμό. Μέσω του 1566 ο πολίτης κλείνει ραντεβού σε νοσοκομείο ή σε γιατρό για ηλεκτρονική συνταγοράφηση, για προσωπικό γιατρό, για να κάνει διαγνωστικές εξετάσεις, να πληροφορηθεί σε ποιο φαρμακείο πλησίον του θα βρει το φάρμακο που έχει ανάγκη, πώς θα παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι του, για προληπτικά προγράμματα δημόσια υγείας, για πρόγραμμα εμβολιασμών και οτιδήποτε άλλο αφορά υπηρεσία Υγείας. Επίσης, «το 1566 ενημερώνει τους πολίτες για υπηρεσίες που δικαιούνται (απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις) και έως τον Ιούνιο του 2026 θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες Υγείας».