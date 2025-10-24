Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή το 46ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με σκοπό να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στην καρδιαγγειακή υγεία.

Ομιλητές στη Συνέντευξη Τύπου ήταν οι:

Κωνστ α ντ ί νος Το ύ το υ ζ α ς , Πρ ό εδρος ΕΚΕ , Κ α θηγητ ή ς Κ α ρδ ι ολογ ία ς , ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Λ ά μπρος Μ ι χ ά λης , Αντ ι πρ ό εδρος ΕΚΕ , Κ α θηγητ ή ς Κ α ρδ ι ολογ ία ς , ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γ ιώ ργος Κοχ ια δ ά κης , Τ έ ως Πρ ό εδρος ΕΚΕ , Κ α θηγητ ή ς Κ α ρδ ι ολογ ία ς ΠΑΓΝΗ

Αθ α ν ά σ ι ος Τρ ί κ α ς , Γεν . Γρ α μμ α τ έα ς ΕΚΕ , Αν . Κ α θηγητ ή ς Κ α ρδ ι ολογ ία ς , Σ υ ντον ι στ ή ς – Δ ι ε υ θ υ ντ ή ς κ α ρδ ι ολογ ι κ ή ς Κλ ι ν ι κ ή ς , ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ά ρης Αν α στ α σ ά κης , Σ ύ μβο υ λος Δ . Σ της ΕΚΕ , Αν . Δ ι ε υ θ υ ντ ή ς , Υπε ύ θ υ νος Μον ά δ α ς Κληρονομ ι κ ώ ν Π α θ ή σεων , Ων ά σε ι ο Νοσοκομε ί ο

Ηλ ία ς Κ α ρ α μπ ί νος , Σ ύ μβο υ λος Δ . Σ . ΕΚΕ , Δ ι ε υ θ υ ντ ή ς Β ΄ Κ α ρδ ι ολογ ι κ ή ς Κλ ι ν ι κ ή ς , « ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Λο υ κ ια ν ό ς Ρ α λλ ί δης , Τ α μ ία ς ΕΚΕ , Κ α θηγητ ή ς Κ α ρδ ι ολογ ία ς , Β ’ Π α νεπ ι στημ ια κ ή Κλ ι ν ι κ ή ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ

Αγγελική Μαυρογιάννη, Σύμβουλος Δ.Σ. ΕΚΕ, Διευθύντρια ΕΣΥ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου υπήρξε ενδελεχής ενημέρωση από τους συμμετέχοντες ομιλητές για τη συνολική δραστηριοποίηση και τους στόχους της ΕΚΕ καθώς και τις προτάσεις της στην Πολιτεία για την πρόληψη και προαγωγή της Καρδιαγγειακής Υγείας.

Ταυτόχρονα αναδείχτηκε η ανάγκη εθνικού στρατηγικού πρόληψης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών νόσων, μετά την πρωτοβουλία EU Cardiovascular Health Plan που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και την πολιτική ηγεσία να συνεργαστούν για ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σημαντική ήταν η ενημέρωση για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και τις προτάσεις της ΕΚΕ για τις στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισής του. Αναδείχτηκε επίσης το γεγονός ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την αιτία για το 1/3 των πρόωρων θανάτων σε ηλικίες κάτω των 70 ετών, ενώ επιβαρυντικός καθίσταται ο κρίσιμος παράγοντας της μόλυνσης του περιβάλλοντος στα καρδιαγγειακά.

Τέλος, δόθηκε έμφαση στον κρίσιμο ρόλο της Γενετικής στην κλινική Καρδιολογία, κα την υποστήριξη της ΕΚΕ στην Ιατρική Ακριβείας, που σηματοδοτεί ενθαρρυντικές εξελίξεις για το παρόν και το μέλλον, ενώ υπήρξε ενημέρωση και για τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Καρδιολογία, έναν τομέα πολυδιάστατο που θα απασχολήσει πολλαπλώς την καρδιαγγειακή ιατρική μελλοντικά.