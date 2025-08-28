Η Ευρωκλινική Παίδων, υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά, προσφέροντας ολοκληρωμένα παιδιατρικά πακέτα προσχολικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές, ώστε κάθε παιδί να ξεκινήσει τη χρονιά με υγεία και ασφάλεια.

Τα παιδιατρικά πακέτα έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη του παιδιού, από την εγγραφή στο σχολείο μέχρι τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, παρέχοντας ολοκληρωμένο ιατρικό έλεγχο σε προσιτό κόστος.

Με εμπειρία άνω των 20 ετών στην παιδιατρική, η Ευρωκλινική Παίδων δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν το Check Up που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες του παιδιού τους, με έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που τη χαρακτηρίζουν.

Αναλυτικά, τα πακέτα περιλαμβάνουν:

Καρδιολογική εξέταση, Triplex Καρδιάς, Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Οφθαλμολογική εξέταση

Καρδιολογική Εξέταση, Triplex Καρδιάς και Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Εξέταση από ΩΡΛ ή Οφθαλμίατρο ή Δερματολόγο

Εξέταση από ΩΡΛ και Ακοολογικό Διάγραμμα

Mini Αιματολογικό Check Up (Γεν. αίματος, Γεν. ούρων, Σάκχαρο, Φερριτίνη, Χοληστερίνη, Σίδηρος)

Τα πακέτα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4,5 έως 16 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωκλινικής. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και βάσει διαθεσιμότητας. Μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας online ή τηλεφωνικά στο 2106416800 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00).