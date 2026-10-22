Σημαντικά ζητήματα στελέχωσης, παρακολούθησης αποθεμάτων, ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και οργάνωσης των χώρων των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αναδεικνύει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το πόρισμα εστιάζει στον έλεγχο των ετών 2024 και 2025, περίοδο κατά την οποία τα φαρμακεία του Οργανισμού εξυπηρέτησαν περίπου 328.500 μοναδικούς ασθενείς και εκτέλεσαν 2,41 εκατομμύρια συνταγές, διακινώντας κατά κύριο λόγο Φάρμακα Υψηλού Κόστους για σοβαρές παθήσεις. Σημειώνεται ότι 160 φαρμακοποιοί καλύπτουν μηνιαίως τις ανάγκες 150.000 ασθενών.

Τα ευρήματα του ελέγχου και οι συστημικές ελλείψεις

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκαθαρίζει ότι δεν προέκυψαν στοιχεία κακοδιαχείρισης του φαρμακευτικού υλικού με την έννοια της σκόπιμης αφαίρεσης ή της από αμέλεια φθοράς, καθώς ο στόχος των θεματικών ελέγχων είναι η διατύπωση συστάσεων για συστημικές παθογένειες και όχι ο καταλογισμός δημοσιονομικώς υπευθύνων.

Ωστόσο, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδυναμίες, με κυριότερη την ανεπάρκεια του πληροφοριακού συστήματος στην παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξης των φαρμάκων, στη διαχείριση της ροής κατανάλωσης και στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των αποθηκών.

Η απουσία αυτόματων ειδοποιήσεων αναπλήρωσης αποθεμάτων αναγκάζει το προσωπικό να ελέγχει τις ημερομηνίες λήξης εμπειρικά ή εξωσυστημικά, αυξάνοντας τον φόρτο εργασίας και τον κίνδυνο λάθους κατά την κατά προτεραιότητα διάθεση των σκευασμάτων που πλησιάζουν στη λήξη τους.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν παραγγελίες φαρμάκων, ενώ υπήρχαν ήδη αποθέματα χωρίς καταγεγραμμένη κατανάλωση.

Αποκλίσεις αποθεμάτων και οργανωτικά κενά

Η έκθεση υπογραμμίζει επιπλέον ότι οι απογραφές υλικού δεν διενεργούνται πάντα στον προβλεπόμενο χρόνο. Παρατηρούνται συχνά αποκλίσεις ανάμεσα στα καταχωρημένα στο σύστημα αποθέματα και στη φυσική αποθήκη, οι οποίες αποδίδονται σε παλαιότερες εκκρεμότητες που δεν διευθετήθηκαν, αλλά και σε καθυστερήσεις καταχώρισης των πραγματικών εξαγωγών. Για τις αποκλίσεις αυτές δεν ακολουθούνται οι θεσπισμένες διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων.

Παράλληλα, διαπιστώνεται η απουσία Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από την ίδρυσή του το 2011. Αναγνωρίζεται πάντως η αντικειμενική δυσκολία του εγχειρήματος, λόγω της συνένωσης πολλών διαφορετικών φορέων και της ιδιαιτερότητας των αρμοδιοτήτων του.

Απάντηση ΕΟΠΥΥ και δρομολόγηση διορθωτικών μέτρων

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη δρομολογήσει σειρά παρεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών του. Στο κομμάτι της οργανωτικής αναβάθμισης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προωθήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει τεθεί σε εφαρμογή νέο διαχειριστικό πρόγραμμα σε 30 φαρμακεία του Οργανισμού, το οποίο επιτρέπει την αναλυτική καταγραφή των αριθμών παρτίδας και των ημερομηνιών λήξης, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο των αποθεμάτων.

Τέλος, δίνεται προτεραιότητα στην ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων, στη βελτίωση της εποπτείας και στον σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών μέσω ανακαινίσεων και μετεγκαταστάσεων. Στόχος του Οργανισμού παραμένει η ασφαλής και ορθολογική διαχείριση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, η αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.