Σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ) η πρακτική διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόσους εξυπηρετεί αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία. Η πλήρης ανακοίνωση του ΦΣΑ έχει ως εξής:

«Ο Υπουργός Υγείας, συνεπικουρούμενος από την διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, δήλωσε πρόσφατα ότι: «Αυτός ο νέος τρόπος διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους για τις πολύ ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καταργεί τις ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ»! Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Σύμφωνα με πληροφορίες και οχλήσεις πολιτών στο ΦΣΑ:

Α) σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή για την παραλαβή φαρμάκων από τους ασφαλισμένους υπερβαίνει κάθε λογική. Γίνεται εμφανής η αγωνία των ασφαλισμένων, αφού έστω και ένας δικαιούχος του Οργανισμού αν διακόψει την αγωγή του, διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο για την υγεία του.

Β) παρακάμπτεται ο ρόλος του φαρμακοποιού και η ασφαλής διάθεση μέσω αυτού των λεγόμενων Φαρμάκων Υψηλού Κόστους όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς κανένα ορατό όφελος για τον ασθενή. Αντιθέτως, η συγκεκριμένη πρακτική εξυπηρετεί αποκλειστικά τη φαρμακοβιομηχανία, η οποία με αυτό τον τρόπο έχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, καθώς και τη Πολιτεία η οποία ενδιαφέρεται μόνο για το «φαίνεσθαι» και όχι για την ουσία. Σε θέματα όμως δημόσιας υγείας δεν μπορούν να συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας.

Γ) η ομολογία της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ, ότι μπορούν να παραδίδονται αυτά τα φάρμακα όπου το ζητήσει ο ασφαλισμένος δεν αποδεικνύει μόνο την άγνοια κινδύνου εκ μέρους της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, αλλά δικαιώνει και όσους εξέφραζαν έντονους προβληματισμούς για την διάθεσή τους μέσω αυτού του «πρωτοποριακού» τρόπου.

Η μετατροπή του φαρμάκου σε απλό εμπόρευμα, εξυπηρετεί αποκλειστικά μόνο το κέρδος, παραβλέποντας πως το φάρμακο αποτελεί την κορωνίδα της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας όπως και τον ΕΟΠΥΥ, που εξακολουθούν να μην απαντούν στις εκκλήσεις μας, να κατανοήσουν πως ο μόνος ασφαλής τρόπος διάθεσης ΟΛΩΝ των φαρμάκων είναι αυτός που ακολουθείται από την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου (παραγωγή – φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμοί – φαρμακεία). Η υγεία των πολιτών δεν επιδέχεται πειραματισμούς».