Το φθινόπωρο σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά από μια περίοδο που για πολλούς ανθρώπους, είναι πιο χαλαρή. Στις διακοπές συνήθως βελτιώνονται οι συνήθειες διατροφής, ενώ αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση. Η επάνοδος αποτελεί μια καλή αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο η αναγκαιότητα της πρόληψης.

Από τα σχολικά θρανία στον οικογενειακό προγραμματισμό

«Η εποχή συμπίπτει επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των φοιτητών στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες μπορεί να απαιτούνται, ανάλογα με την περίπτωση, συγκεκριμένες ιατρικές αξιολογήσεις ή πιστοποιητικά», αναφέρει η κ. Όλγα Αμπαρτζίδου, Διευθύντρια Παθολόγος, Metropolitan Hospital.



«Να σημειωθεί ότι η πρόληψη στη φάση αυτή περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εμβολιασμού και σίγουρα μπορούν να γίνουν έγκαιρες παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ανάλογα πάντα με την ηλικία και τα υποκείμενα νοσήματα του κάθε εξεταζόμενου» επισημαίνει.

Η αξία του εξατομικευμένου check-up

«Ο προληπτικός έλεγχος βοηθά να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας μας και να εντοπίζουμε έγκαιρα παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση του κινδύνου εμφάνισης κάποιας πάθησης στο μέλλον. Αυτός θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως το σωματικό βάρος, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό. Είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να καθορίζεται αυστηρά μετά από κλινική εξέταση, παραπομπή για το σύνολο των απαιτούμενων εξετάσεων και εν συνεχεία καθορισμό του προφίλ κινδύνου του ατόμου ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, όχι απαραίτητα φαρμακευτικές», προσθέτει.

Η πρόληψη ως σταθερή ετήσια συνήθεια

«Γιατί, λοιπόν, να μην αποτελέσει η έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου μια σταθερή υπενθύμιση για ετήσιο ραντεβού με τον ιατρό για τον προληπτικό έλεγχο ολόκληρης της οικογένειας; Είναι ηλίου φαεινότερο ότι με την ολοκλήρωση της επανόδου στη ρουτίνα αυτός θα τοποθετείται ολοένα σε χαμηλότερη προτεραιότητα λόγω των καθημερινών υποχρεώσεων», καταλήγει η κ. Αμπαρτζίδου.

*Το Παθολογικό Τμήμα του Metropolitan Hospital διαθέτει 15 εξειδικευμένες ομάδες ιατρών και δομές αιχμής για πρόληψη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Μέσα από σχολαστική διαγνωστική προσέγγιση και συντονισμένη ιατρική υποστήριξη, οι Ειδικοί Παθολόγοι καθοδηγούν με ασφάλεια τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο και στέκονται δίπλα σε κάθε ασθενή με ανθρωπιά και επαγγελματισμό.