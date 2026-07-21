Συνάντηση με τον νέο Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 αντιπροσωπεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. παρουσίασε στον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούν η ανεπαρκής χρηματοδότηση της Φυσικοθεραπείας και η συνεχιζόμενη επιβολή υπέρογκων επιστροφών μέσω του μηχανισμού clawback, ενώ υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός της Φυσικοθεραπείας παραμένει καθηλωμένος στα επίπεδα του 2023, παρά την αύξηση των αναγκών των ασφαλισμένων, την ένταξη νέων συμβεβλημένων παρόχων και την ετήσια ενίσχυση της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης, δήλωσε με αφορμή το πλαίσιο της συζήτησης κατά την συνάντηση: «Ο Π.Σ.Φ. κατέθεσε στον νέο Διοικητή του ΕΟΠΥΥ συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, υπογραμμίζοντας το οξύμωρο της υπάρχουσας συνθήκης: το κράτος παρέχει στους ασθενείς υπηρεσίες φυσικοθεραπείας πρόληψης και αποκατάστασης, οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές παρέχουν τις υπηρεσίες τις οποίες το κράτος αναγνωρίζει ως αναγκαίες, το κράτος τελικά δεν αποζημιώνει μεγάλο μέρος από αυτές. Το clawback έχει χάσει προ πολλού τον σκοπό της αρχικής εφαρμογής του – του έκτακτου μηχανισμού ελέγχου, και έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε μετακύλιση του δημοσιονομικού κινδύνου στους Φυσικοθεραπευτές.

Καταθέσαμε στον κο Ζαμάνη τις συγκεκριμένες προτάσεις, με υπευθυνότητα, και επιστημονική και οικονομοτεχνική τεκμηρίωση, παραμένοντας συνεπείς στον ρόλο μας του συμβούλου της Πολιτείας με γνώμονα το όφελος της δημόσιας υγείας, και αναμένουμε από την νέα Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη την άμεση εξέταση των προτάσεων του Π.Σ.Φ. και την υλοποίησή τους, καθώς υποστηρίζουν ένα δίκαιο, διαφανές και βιώσιμο πλαίσιο, το οποίο προστατεύει τους ασφαλισμένους, διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και επιτρέπει την συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, και, σημειώνω, ότι αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα σε εύλογο χρόνο θα προβούμε σε κινητοποιήσεις».

Οι 8 προτάσεις:

Αύξηση του προϋπολογισμού. Κατά τουλάχιστον 7,5 εκατ. ευρώ

Πρώτο και κυρίαρχο αίτημα του Π.Σ.Φ. αποτελεί η άμεση ενίσχυση του κλειστού προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας κατά τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αναλογική αύξηση που θα έπρεπε να έχει λάβει η δαπάνη της φυσικοθεραπείας, με βάση την ετήσια αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Π.Σ.Φ. επισήμανε ότι η συνολική χρηματοδότηση του Οργανισμού αυξάνεται, χωρίς ο προϋπολογισμός της φυσικοθεραπείας να ακολουθεί αναλογικά την αύξηση αυτή. Αντίθετα, παραμένει αμετάβλητος με αποτέλεσμα οι συμβεβλημένοι φυσικοθεραπευτές να καλούνται να χρηματοδοτούν από τους δικούς τους πόρους υπηρεσίες υγείας που έχουν ήδη παρασχεθεί στους ασφαλισμένους.

Εφαρμογή ανέκπτωτου ποσού στο clawback

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη άμεσης εφαρμογής ανέκπτωτου ποσού στο clawback για τη δαπάνη της φυσικοθεραπείας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προσφέρει ουσιαστική προστασία στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές και κυρίως στα μικρά και μεσαία εργαστήρια φυσικοθεραπείας, τα οποία αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας.

Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ εμφανίστηκε θετικός στην συγκεκριμένη πρόταση, αναφέροντας ότι γνωρίζει το ζήτημα, καθώς είχε τεθεί επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του ως Υποδιοικητή του Οργανισμού.

Αποκατάσταση των περικοπών στην ειδική αγωγή

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. έθεσε επίσης το ζήτημα των περικοπών που έχουν υποστεί οι παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας στους ασφαλισμένους της ειδικής αγωγής, εξαιτίας της μείωσης των επιλέξιμων κωδικών ICD-10.

Ο Σύλλογος ζήτησε την επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου και την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης των δικαιούχων στις αναγκαίες συνεδρίες φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις πραγματικές θεραπευτικές τους ανάγκες, κάτι που τονίζουν έντονα και οι ενώσεις των ασθενών διαμαρτυρόμενοι στα ΜΜΕ.

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Π.Σ.Φ. έχει ήδη καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ.

Θεσμοθέτηση ετήσιας αναπροσαρμογής της επιτρεπόμενης δαπάνης

Ο Π.Σ.Φ. πρότεινε τη θεσμοθέτηση σταθερού και αντικειμενικού μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής του προϋπολογισμού της φυσικοθεραπείας.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση:

τον αριθμό των νέων συμβάσεων φυσικοθεραπευτών που προστέθηκαν κατά το προηγούμενο έτος

τη μέση ετήσια υποβολή δαπανών των ήδη συμβεβλημένων φυσικοθεραπευτών

την ετήσια αύξηση της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ

Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η δημιουργία νέων, τεχνητών υπερβάσεων και διασφαλίζεται ότι κάθε νέα σύμβαση συνοδεύεται από την αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση.

Κόφτης με ηλεκτρονικό έλεγχο της δαπάνης

Κατατέθηκε ακόμη πρόταση για τη δημιουργία ΄΄κόφτη΄΄ μέσω ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγχου της μηνιαίας δαπάνης, ώστε να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη συσσώρευση clawback:

Όταν συμπληρώνεται το ανώτατο μηνιαίο όριο της επιτρεπόμενης δαπάνης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα ενημερώνει εγκαίρως τους ασφαλισμένους και τους παρόχους.

Τα παραπεμπτικά θα συνεχίζουν να εκδίδονται κανονικά και θα μπορούν να εκτελούνται είτε σε δημόσιες δομές είτε από τις αρχές του επόμενου μήνα σε συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή.

Παράλληλα, θα πρέπει να προβλέπονται σαφείς εξαιρέσεις για τις ειδικές περιπτώσεις ασθενών, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.

Πλήρης ψηφιοποίηση και κατάργηση των έντυπων παραστατικών

Ο Π.Σ.Φ. ζήτησε την πλήρη κατάργηση των φυσικών παραστατικών που συνδέονται με την εκτέλεση και την αποζημίωση, των συνεδριών φυσικοθεραπείας και την πιλοτική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η ψηφιοποίηση μπορεί να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει το διοικητικό κόστος, να επιταχύνει τους ελέγχους και να ενισχύσει τη διαφάνεια των συναλλαγών μεταξύ ΕΟΠΥΥ και συμβεβλημένων παρόχων.

Ο Διοικητής του Οργανισμού εμφανίστηκε θετικός ως προς την κατεύθυνση αυτή και δεσμεύθηκε να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής της.

Πλήρης εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης

Η αντιπροσωπεία του Π.Σ.Φ. πρότεινε την υπογραφή ειδικού συμφώνου συνεργασίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκαν:

η συλλογή και διαχείριση των υποβαλλόμενων φακέλων (φυσικών ή ηλεκτρονικών) μέσω του Π.Σ.Φ.

η δημιουργία διανεμητικού λογαριασμού

η υιοθέτηση αντίστοιχων διαδικασιών με εκείνες που εφαρμόζονται στη συλλογική σύμβαση των φαρμακοποιών

Το αίτημα θα εξεταστεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

Αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στις παραπομπές προς Κέντρα Αποκατάστασης

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, τέλος, οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στο ισχύον καθεστώς παραπομπής ασθενών προς Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας.

Ο Π.Σ.Φ. επισήμανε ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες προκαλούν σημαντική απώλεια πόρων κυρίως σε ορθοπαιδικά περιστατικά και ζήτησε τη συνολική επανεξέταση του πλαισίου, με κριτήρια επιστημονικής τεκμηρίωσης, θεραπευτικής αναγκαιότητας και ορθολογικής διαχείρισης της δημόσιας δαπάνης.

Μετά την παρουσίαση και συζήτηση των ανωτέρω προτάσεων, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ κος Αθανάσιος Ζαμάνης, ζήτησε εύλογο χρονικό διάστημα για την επεξεργασία των αιτημάτων, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με αρκετές από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αναμένει συγκεκριμένες αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι η επαρκής χρηματοδότηση της Φυσικοθεραπείας, ο ουσιαστικός περιορισμός του clawback και η προστασία της πρόσβασης των ασφαλισμένων δεν επιδέχονται περαιτέρω καθυστερήσεις.