Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου Ασθενών ENASEL 2025, η συνεδρία με τίτλο «Η Πρόσβαση στην Καινοτομία υπό Απειλή: Ξεκαθαρίζοντας τους Μύθους, Αποκαλύπτοντας τα Δεδομένα», που συνδιοργάνωσαν το PhARMA Innovation Forum (PIF) και η ENASEL.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αναδείξει, μέσα από τεκμηριωμένο διάλογο και ανάλυση δεδομένων, τα πραγματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς και να αποδομήσει τους κυριότερους μύθους που συχνά παραμορφώνουν τη συζήτηση γύρω από τη φαρμακευτική καινοτομία.

Στην έναρξη της συνεδρίας, ο κ. Γιάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής του PhARMA Innovation Forum, τόνισε ότι: «Όταν μιλάμε για φαρμακευτική καινοτομία, δεν μιλάμε για θεωρίες. Μιλάμε για ζωές που σώζονται· για ανθρώπους που ξανακερδίζουν το αύριο. Για ασθενείς που μπορούν να σχεδιάζουν το μέλλον τους με ελπίδα και αξιοπρέπεια. Η σημερινή μας συνεδρία επιχειρεί να αποδομήσει τους μύθους που συχνά αλλοιώνουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από την καινοτομία και να επαναφέρει την πραγματικότητα εκεί που ανήκει- στα δεδομένα, στις ανάγκες των ασθενών και στις προοπτικές ενός βιώσιμου συστήματος υγείας. Η καινοτομία, δεν είναι επιβάρυνση· είναι επένδυση στη βιωσιμότητα και στη συνοχή της κοινωνίας μας.»

Στη συνέχεια, ο ίδιος συντόνισε το πάνελ, το οποίο επικεντρώθηκε στην αποδόμηση των σημαντικότερων «μύθων» γύρω από την καινοτομία, μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων του κλάδου. Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα Βίκυ Οικονόμου, Government Affairs, Strategic Affairs & Patient Support Director, Johnson & Johnson Innovative Medicine, η κα Πένυ Ρέτσα, Market Access & External Affairs Director, AbbVie, και ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Market Access & External Affairs Lead, Bristol Myers Squibb, οι οποίοι ανέδειξαν μέσα από διαφορετικές οπτικές, τα βασικά ζητήματα που καθορίζουν την πρόσβαση στην καινοτομία στη χώρα μας.

Η κα Βίκυ Οικονόμου σημείωσε ότι η απομυθοποίηση της καινοτομίας προϋποθέτει διάλογο, τεκμηρίωση και συνεργασία, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Το PhARMA Innovation Forum και οι εταιρείες-μέλη του συμβάλλουν ενεργά στο να μεταφέρουμε τη συζήτηση από την προκατάληψη στα δεδομένα· από τις εντυπώσεις στη γνώση. Μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε πολιτικές πρόσβασης που βασίζονται στην πραγματική αξία και στις ανάγκες των ασθενών.»

Η κα Πένυ Ρέτσα κατέρριψε τον μύθο ότι τα καινοτόμα φάρμακα είναι ακριβά, επισημαίνοντας ότι: «Στην Ελλάδα έχουμε από τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να μην εστιάζουμε μόνο στην τιμή, αλλά στην αξία που φέρνουν οι καινοτόμες θεραπείες. Συχνά, η φαρμακευτική δαπάνη που σχετίζεται με την καινοτομία εξουδετερώνεται- εν μέρει ή πλήρως- από τις εξοικονομήσεις που προκύπτουν στο σύστημα υγείας, όπως οι λιγότερες νοσηλείες, η αποφυγή χειρουργείων και η ταχύτερη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους.»

Ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ασθενών και φαρμακευτικής βιομηχανίας: «Για το PhARMA Innovation Forum και για εμάς, τις εταιρείες-μέλη του, ο ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των ασθενών είναι προϋπόθεση προόδου του συστήματος υγείας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορούμε να διαμορφώσουμε ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις που θα διασφαλίσουν την έγκαιρη και δίκαιη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα.»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις εκπροσώπων ασθενών της ENASEL και ερωτήσεις από το κοινό, μέσα από τις οποίες επιβεβαιώθηκε ότι η έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτομία προϋποθέτει συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων: της πολιτείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της κοινωνίας των ασθενών.

Κλείνοντας, ο κ. Κωτσιόπουλος υπογράμμισε ότι: «Η καινοτομία δεν είναι η αιτία της πίεσης στα συστήματα υγείας. Είναι μέρος της λύσης. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική που θα συνδέει τη χρηματοδότηση με την αξία, θα επιταχύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης και θα ενισχύει τη διαφάνεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα υγείας που θα είναι προσβάσιμο σε όλους. Η συνεργασία PIF και ENASEL αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδιαμόρφωσης πολιτικής με τεκμηρίωση, διαφάνεια και κοινό όραμα: ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα υγείας που διασφαλίζει ίση πρόσβαση όλων των ασθενών στις θεραπείες του μέλλοντος.»