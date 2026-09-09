Στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη, 54 ετών, έφερε στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι βάρους 3.490 γραμμαρίων στο Μαιευτήριο ΜΗΤΕΡΑ, ύστερα από κύηση 39,2 εβδομάδων. Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου 2004 και η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στη ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες. Η επιστημονική ομάδα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, υπό τον Επιστημονικό Διευθυντή Δρ. Κωνσταντίνο Πάντο, χαρακτηρίζει το περιστατικό διεθνή πρωτιά, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτόλογου γεννητικού υλικού που έχει καταγραφεί στη δημοσιευμένη και αξιολογημένη διεθνή βιβλιογραφία και έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη δημοσιευμένη διάρκεια ήταν 18 χρόνια και 3 μήνες στην Ιαπωνία, ενώ ακολουθεί περιστατικό 17 ετών στο Ισραήλ. Η επιστημονική ομάδα έχει συγκεντρώσει τα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα του περιστατικού και θα τα υποβάλει προς δημοσίευση στη διεθνή βιβλιογραφία.

Η γέννηση αυτή έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία. Το 2004, με την ίδια θεραπεία, η Χριστίνα Ράπτη-Τζελέπη είχε αποκτήσει ένα υγιές αγοράκι με την πρώτη προσπάθεια. Τον Οκτώβριο του 2025, η οικογένεια βίωσε την τραγική απώλειά του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 21 ετών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική συνθήκη, αποφάσισε να αξιοποιήσει τα έμβρυα που παρέμεναν κρυοσυντηρημένα από την αρχική θεραπεία.

Η απόφαση αυτή συνοδεύτηκε από έναν απαιτητικό αγώνα με τον χρόνο. Η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός του ισχύοντος ηλικιακού πλαισίου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το οποίο έχει αυστηρό χρονικό όριο τα 54 έτη.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ανώτατο ηλικιακό όριο για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει αυξηθεί στα 54 έτη, με τις γυναίκες να οφείλουν να καταθέτουν στην Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής δικαιολογητικά και γνωματεύσεις ιατρών που πιστοποιούν ότι η φυσική και σωματική τους κατάσταση επιτρέπει τη διαδικασία.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις δυνατότητες της σύγχρονης κρυοσυντήρησης εμβρύων, αλλά και το ζήτημα του χρονικού περιορισμού που τίθεται από το νομικό πλαίσιο σε περιπτώσεις με ιδιαίτερες προσωπικές συνθήκες. Η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης, με τη χρήση υγρού αζώτου σε θερμοκρασία -196°C, επιτρέπει τη θεωρητικά απεριόριστη διατήρηση της βιολογικής δραστηριότητας των εμβρύων.