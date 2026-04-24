Μιλώντας στο Delphi Economic Forum o Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το σπουδαιότερο πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακής νόσου, το οποίο, όπως είπε, σχεδίασε το Πανεπιστήμιο Αθηνών και υλοποίησε η Πολιτεία με 3 εκατομμύρια πολίτες να έχουν ήδη λάβει συμμετοχή (Συνολικά σε όλα τα προγράμματα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ έχουν λάβει συμμετοχή πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες).

«Το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ είναι το σπουδαιότερο πρόγραμμα πρόληψης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Με τη εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ο επιστημονικός σχεδιασμός όλων των εξετάσεων έγινε από έγκριτους επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε κομβικό ρόλο. Ιδιαίτερα στο πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το Πανεπιστήμιο μας σχεδίασε όλες τις φάσεις και επειδή συμμετείχα στον σχεδιασμό σας λέω ότι είναι ότι καλύτερο έχει εφαρμοστεί στην πρωτογενή πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων ποτέ στην Ευρώπη» τόνισε με έμφαση ο κ. Σιάσος.

«Η γνώση πρέπει να φτάνει στον πολίτη. Να μετατρέπεται σε υπηρεσίες και πολιτικές που αλλάζουν τη ζωή μας. Αυτός είναι ο ρόλος του σύγχρονου πανεπιστημίου: Να φωτίζει το δρόμο. Να οδηγεί την πρόοδο. Είναι σαφές ότι όταν συνεργάζονται η Πολιτεία με το Πανεπιστήμιο, το τελικό αποτέλεσμα είναι να παρέχονται στους πολίτες υπηρεσίες υγείας πολύ υψηλού επιπέδου, καλύτερες από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το είδαμε και στην πανδημία, το είδαμε και στο ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αλλά το βλέπουμε σε δεκάδες άλλες κοινές δράσεις» συμπλήρωσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ.

Ο κ. Σιάσος εξήγησε πως «σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σχεδόν 18 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακής νόσου ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει το 32% του συνολικού αριθμό θανάτων».

«Στην Ευρώπη έχουμε περίπου 1,8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο από καρδιαγγειακή νόσο. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι εξίσου σοβαρό, καθώς περισσότεροι από ένας στους τρεις θανάτους σχετίζονται με καρδιαγγειακά αίτια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2019 (προ πανδημίας) κατεγράφησαν 124.538 θάνατοι εκ των οποίων 42.777 θάνατοι αποδίδονταν σε καρδιακά νοσήματα και νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων (ποσοστό περίπου 34.3%). Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θανάτων μπορεί να προληφθεί μέσω έγκαιρης διάγνωσης, συστηματικής ενημέρωσης και στοχευμένων παρεμβάσεων. Έρευνες δείχνουν ότι προγράμματα πρόληψης που εστιάζουν σε άτομα υψηλού κινδύνου μπορούν να προλάβουν έως και ένα καρδιαγγειακό συμβάν για κάθε 500 εξεταζόμενους. Ήδη πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Εκτιμούμε ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα αποτρέψει πάνω από 10.000 καρδιαγγειακά συμβάντα ή θανάτους» είπε χαρακτηριστικά.

«Μέσω του ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ δεν θα προλάβουμε μόνο θανάτους ή εμφράγματα, επιπλέον θα εντοπίσουμε άτομα που έχουν παράγοντες κινδύνου όπως υπερλιπιδαιμία, υπέρταση, ΣΔ και δεν το ξέρουν. Επιπλέον για πρώτη φορά δημιουργούμε στην ελληνική κοινωνία μια κουλτούρα πρόληψης» υπογράμμισε στη συνέχεια.

Αναφορικά με τους δικαιούχους του προγράμματος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, είπε πως απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ηλικίας 30-70 ετών, οι οποίοι δεν έχουν γνωστό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, με τους δικαιούχους να υπολογίζονται περίπου στους 5,5 εκατομμύρια πολίτες.

Κύριος στόχος είναι όσοι έχουν ήδη παράγοντες κινδύνου και δεν το ξέρουν, με αποτέλεσμα να έρχεται αιφνίδια τον έμφραγμα ή ακόμα και ο θάνατος.

Ενώ, σε άλλο σημείο τόνισε πως πολλοί πολίτες αποφεύγουν τις προληπτικές εξετάσεις λόγω έλλειψης ενημέρωσης, φόβου διάγνωσης, οικονομικών δυσκολιών ή περιορισμένης πρόσβασης σε δομές υγείας.

Τέλος, ο κ. Σιάσος κατέληξε πως το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ αποτελεί «μια μοναδική ευκαιρία για τη πατρίδα μας, καθώς για πρώτη φορά θα συλλεχθούν εκτενή δεδομένα σχετικά με την επίπτωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και τη σχέση τους με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Οι πολύτιμες πληροφορίες που θα προκύψουν θα συμβάλουν στη βελτίωση της καρδιολογικής φροντίδας και θα ανοίξουν τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες και μελλοντικές πρωτοβουλίες πρόληψης».