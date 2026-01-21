Η εποχική γρίπη του 2026 έχει ήδη αναδειχθεί σε ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η φετινή αύξηση των κρουσμάτων, που συχνά χαρακτηρίζεται ως «σούπερ γρίπη», αποδίδεται κυρίως σε ένα νεοανακαλυφθέν υποστέλεχος του ιού H3N2, την υποκλάση Κ. Αυτό το στέλεχος έχει προκαλέσει έντονη δραστηριότητα γρίπης στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, με υψηλά ποσοστά μετάδοσης και αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία.

Η υποκλάση Κ ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία τον Ιούλιο του 2025. Από τότε εξαπλώθηκε γρήγορα, κυρίως λόγω μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη αιμαγλουτινίνης, που επιτρέπουν στον ιό να παρακάμπτει μέρος της προϋπάρχουσας ανοσίας στον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι άτομα που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε άλλα στελέχη της γρίπης H3N2 ή είχαν εμβολιαστεί τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να μην έχουν επαρκή προστασία.

Η υψηλή μεταδοτικότητα της υποκλάσης Κ εκφράζεται σε ταχεία αύξηση των κρουσμάτων. Στις ΗΠΑ, το CDC εκτιμά ότι η φετινή σεζόν έχει προκαλέσει περίπου 15 εκατομμύρια λοιμώξεις, 180.000 νοσηλείες και 7.400 θανάτους μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, στην Ελλάδα ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης εκτιμά ότι έως και το 20% του πληθυσμού μπορεί να νοσήσει, δηλαδή περίπου 1–2 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία, κυρίως στις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές, καθιστούν ήδη εμφανή την πίεση στο ΕΣΥ.

Παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα της υποκλάσης Κ -υψηλός πυρετός, αδυναμία, μυαλγίες, βήχας- δεν διαφέρουν σημαντικά από προηγούμενες χρονιές, η ταχύτητα μετάδοσης αυξάνει σημαντικά τον συνολικό αριθμό ασθενών και, κατά συνέπεια, την πίεση στα νοσοκομεία. Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τη 2η και 3η εβδομάδα του 2026 δείχνουν περίπου τριπλάσιες νοσηλείες σε σχέση με πέρσι, με 871 εισαγωγές, 15 διασωληνώσεις σε ΜΕΘ και 8 καταγεγραμμένους θανάτους. Η πλειονότητα των θανάτων αφορά ανεμβολίαστους ασθενείς, γεγονός που υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία του εμβολιασμού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα παιδιά, παραδοσιακά λιγότερο ευάλωτα στη σοβαρή νόσηση, πλήττονται περισσότερο φέτος. Πολλά καταλήγουν στα επείγοντα με υψηλό πυρετό άνω των 40°C για 5–7 ημέρες ή με επιπλοκές όπως σπασμούς, λαρυγγίτιδα και σοβαρή αφυδάτωση. Το γεγονός αυτό καθιστά τη φετινή σεζόν ιδιαίτερα προκλητική για τα συστήματα υγείας.

Ο ρόλος του εμβολιασμού παραμένει καθοριστικός. Ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει και οι επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανό δεύτερο κύμα γρίπης. Η εποχική γρίπη συχνά παρουσιάζει πολλαπλές κορυφώσεις, και ένα νέο κύμα θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις νοσηλείες και την πίεση στο ΕΣΥ. Η έγκαιρη διάγνωση με τεστ και η άμεση χορήγηση αντιικών φαρμάκων, όπως το Tamiflu, είναι κρίσιμη για τη μείωση επιπλοκών, ειδικά στους υψηλού κινδύνου ασθενείς.