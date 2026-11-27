Την κορυφαία διάκριση απέσπασε η Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) στα Patient Partnerships Awards 2026, κατακτώντας Gold βραβείο στην κατηγορία «Improving Access to Medicines Initiative» για την πρωτοβουλία της με τίτλο «PFIC και ALGS, όχι αόρατα: από την ενημέρωση στη διάγνωση και τη φροντίδα».

Η βράβευση αναγνωρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εταιρείας για την ανάδειξη δύο σπάνιων γενετικών χολοστατικών νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, της Προοδευτικής Οικογενούς Ενδοηπατικής Χολόστασης (PFIC) και του Συνδρόμου Alagille (ALGS), καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στη γενετική διάγνωση.

Με κεντρικό μήνυμα ότι η πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα ξεκινά πολύ πριν τη θεραπεία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ipsen εστιάζει σε δύο κρίσιμες προκλήσεις: την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα των συγκεκριμένων σπάνιων παθήσεων και τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες στην πρόσβαση σε εξειδικευμένο γενετικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργήθηκαν δύο εκπαιδευτικά βίντεο για την PFIC και το σύνδρομο Alagille, με επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο και κατανοητή, ανθρώπινη αφήγηση, με στόχο την ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποίησε πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών, μέσω του οποίου καλύπτεται το κόστος της αλληλούχησης ολόκληρου του γονιδιώματος (Whole Genome Sequencing – WGS) για παιδιά με κλινική υποψία PFIC ή ALGS, εφόσον η συγκεκριμένη εξέταση κρίνεται κατάλληλη από τον θεράποντα ιατρό.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία συνδέει την ενημέρωση με την έμπρακτη υποστήριξη, συμβάλλοντας στην άρση ενός σημαντικού οικονομικού εμποδίου και δημιουργώντας μια γέφυρα από την κλινική υποψία προς μια πιο σαφή διάγνωση και την κατάλληλη εξειδικευμένη φροντίδα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην τελετή απονομής, η Ιωάννα Λεδάκη, Medical Affairs Manager Rare Diseases, Oncology & Neuroscience της Ipsen Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, γιατί αναγνωρίζει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από μια ουσιαστική ανάγκη: κανένα παιδί με υποψία σπάνιας νόσου να μη στερείται την πρόσβαση στον κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο. Στην PFIC και στο σύνδρομο Alagille, η έγκαιρη αναγνώριση και η ακριβής διάγνωση είναι σημαντικά βήματα προς την κατάλληλη φροντίδα. Για εμάς, το να θέτουμε τον ασθενή στο επίκεντρο σημαίνει να στηρίζουμε έμπρακτα το παιδί και την οικογένειά του σε αυτή τη διαδρομή. Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, θέλουμε όλο και περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα. Γιατί, όταν μια σπάνια νόσος αποκτά όνομα, ένα παιδί έρχεται πιο κοντά στη φροντίδα που χρειάζεται και μια οικογένεια μπορεί να κοιτάξει το αύριο με περισσότερη ελπίδα. Η σπανιότητα αφορά τη νόσο, ποτέ την αξία του παιδιού».

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της Ipsen να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ασθενών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με σπάνια νοσήματα. Με επίκεντρο τον ασθενή και μέσα από τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς του χώρου της υγείας, η εταιρεία επιδιώκει να προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, διευκολύνουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα και συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των ασθενών σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.